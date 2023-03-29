Berat Albayrak’ın avukatı Göktaş’tan açıklama: Haberlerin tümü gerçek dışı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Uluslarası Tahkim Kurulu Türkiye'ye ceza kesti" başlıklı haberlerde Albayrak hakkında yer verilen asılsız iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve tazminat davası açacaklarını bildirdi. Göktaş, bazı haber sitelerinde çıkan haber içeriklerinde müvekkili Albayrak'ın hedef alınması üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu kaydetti. Açıklamada Göktaş şu ifadelere yer verdi: "İlgili haberlerde bahsi geçen Tahkim kararı; Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında yapılan anlaşmaları konu almaktadır. Yalan ve iftira odaklı FETÖ'cü hesapların yanı sıra müvekkil Sn. Berat Albayrak' a düşmanlık besleyen belli kesimlerin düzenli periyotlarla servis ettiği bu ve benzeri haberlerin tümü gerçek dışı olduğu gibi, anılan şirketlerle müvekkilin hiçbir dönem ilişkisi olmamıştır. Gerçek dışı ve dezenformasyon amacıyla yapılan tüm paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı ve tazminat davası açacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."