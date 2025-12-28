Berlin’de ofis açtı hedefi Hans’a ev satmak

Türk gayrimenkul sektörü, geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlarla büyümesini sürdürüyor. Sektöründe geliştirdiği ve büyük ilgi gören modelle öne çıkan arsaVev, Almanya'nın başkenti Berlin'de açtığı satış ofisi ile Türkiye'deki büyümesini yurtdışına taşıdı. Şirket, Berlin ofisinde, çağrı merkezi, müşteri ilişkileri, satış ve satış sonrası hizmetlerin tamamını sunarak projelerini ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Almanlara da satış yapmayı hedefliyor. Bunun kendileri için çok önemli bir adım olduğunu söyleyen arsa- Vev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, "Türkiye'de sergilediğimiz başarılı performansı Almanya'ya taşıdık. Burası bir anlamda başlangıç noktamız olacak. Almanya'da çok büyük bir potansiyel var. Hedefimiz Türklerin yanı sıra Almanlara da proje satışı gerçekleştirmek. Bu aşamadan sonra Almanya'da arsa geliştirme projeleri de gündemimizde var. Sadece Türkler'e değil Hans'a da satış yapmak istiyorum. Ayrıca Berlin'den beklediğimiz sonucu alırsak başta Köln olmak üzere farklı lokasyonlarda da satış ofisi açmayı planlıyoruz" dedi.

PROJELERDE AĞIRLIK EGE'DE

Konut ihracının yıllardır ülkemizde göz ardı edilen bir konu olduğunu söyleyen Bülent Öztürk, "Çünkü gayrimenkul geliştiricileri, bunu aracılar yoluyla yapıyor. arsaVev olarak bu süreci, kendi ofisimizi açarak gerçekleştirme kararı aldık. Artık çağrı merkezi, müşteri ilişkileri, satış ve satış sonrası hizmetlerin tamamını Berlin'de de sunuyoruz. İlk ofis lokasyonu olarak Berlin'i seçme nedenimiz, Berlin'e yönelik çok fazla online satış yapmamız oldu. Hedefimiz Almanya'da yaşayan Türkler dışındaki yabancılara da arsa satışı gerçekleştirebilmek. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde projeler sunan bir marka olarak Avrupa'da çok ciddi talep göreceğimizi düşünüyoruz" dedi. Özellikle yaşlı Alman nüfusu için Türkiye'nin önemli bir alternatif olacağını söyleyen Bülent Öztürk, "Bu kesimin kış aylarını geçirmek için konut arayışı var. Doğal güzellikleri ve iklimiyle ülkemiz onlar için ciddi bir alternatif olacaktır. Oturmuş ve sağlam bir gayrimenkul hukukumuzun olması de ülkemizin cazibesini artırıyor" diye konuştu.

SIRADA BAŞKA ÜLKELER DE VAR

Dünyanın birçok ülkesinde "Land and Home", yani arsa ve ev sisteminin uygulandığını, Avrupa'da da kendi modelleriyle geliştirme yapabileceklerini söyleyen Bülent Öztürk, şöyle konuştu: "Halihazırda Avrupa'da da İspanya, Almanya ve İngiltere'de arazi geliştiriyoruz. Eğer kendi modelimize uygun bir arazi geliştirebilirsek arazi yatırımı da hedefliyoruz. Bu doğrultuda da Belçika, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde ofis açabiliriz. Kurduğumuz ofislerde her türlü alt yapıyı sağlıyoruz, böylece Berlin'de de en hızlı şekilde Türkiye'deki performansımızı yakalayacağımıza inanıyoruz."

HEDEF YILLIK 1 MİLYAR EURO

Türkiye olarak, inşaat kalitesinde de hizmet kalitesinde de Avrupa'ya göre çok daha iyi konumda olduğumuzu söyleyen Öztürk, gayrimenkul sektörümüzün AB ülkelerinin çok ötesinde bir performans sergilediğine dikkat çekti. Yatırım değeri olarak da ülkemizde yapılan yatırımların potansiyeli çok daha yüksek olduğunu kaydeden Öztürk, "Türkiye gayrimenkul pazarı, son 10 yılda euro bazında yüzde 250, TL bazında yüzde 2000 oranında artış değer kazandı. arsaVev olarak 2030 yılı itibarıyla yıllık 1 milyar euro hacminde satış yapmayı hedefliyoruz, bu hacmin yüzde 50'sinin de Avrupa ülkelerinden geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.



CAZİP YILBAŞI KAMPANYASI

ARSAVEV yeni yıla büyük bir satış kampanyası ile giriyor. eVsane Yılbaşı Kampanyası, yatırımcılara ister 1.400 bin TL peşin ödeme, ister 24 aya varan vade imkânı olmak üzere, iki farklı alternatifle ödeme yapabiliyorlar. Kampanyanın en güçlü unsurlarından biri, Türkiye'de ilk kez uygulanan finansal sigorta güvencesi. Bu yapı sayesinde yatırım süreci daha güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir zemine oturuyor. eVsane Yılbaşı Kampanyası, yatırım potansiyeli yüksek, talebi güçlü İzmir merkez, İzmir Torbalı, İzmir Dikili, Kuşadası, Balıkesir gibi lokasyonlarda da geçerli. Bu lokasyonlar hem yaşam hem de yatırım değeri açısından öne çıkıyor. arsaVev yetkilileri yeni kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak isteyenleri satış ofislerine davet ederken, yakın zamanda yeni proje duyuruları yapacaklarını da bildirdi. Kampanyalar hakkında daha fazla bilgiyi https://arsavev.com. tr adresinin yanı sıra, 444 0 931 numaralı çağrı merkezinden ve Türkiye'nin her noktasındaki arsaVev satış ofislerinden almak mümkün.