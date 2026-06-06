Besicinin geliri güvence altına alınıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) arasında imzalanan protokol ile küçük ölçekli besicileri merkeze 3 bin 600 üreticiye 108 bin baş besilik hayvan verileceğini duyurdu. Söz konusu proje ile besicinin emeğinin karşılığının güvence altına alındığına işaret eden Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan karar ile Et ve Süt Kurumumuza tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında, bu yıl 108 bin baş besilik hayvanı, besi ahırı kapasitesi 200 başın altında olan küçük ölçekli üreticilerimize dağıtmak üzere ayırdık. Bu kapsamda, küçük aile işletmelerimizi desteklemek üzere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz" dedi.

3.600 ÜRETİCİYE 108 BİN BAŞ BESİLİK

Program ile belli bir puanlama sistemi üzerinden belirlenen üreticilere 30 baş besilik hayvan teslim ediliyor. Projeden faydalanan üreticiler, hayvanlarını 200 baş ve üzeri kapasiteye sahip büyük işletmelere uygulanan fiyata kıyasla kilogram başına 110 lira, yani yüzde 26 daha uygun koşullarda alacak. Elektronik ortamda alınan başvurular sonucu projeden desteklenmeye hak kazanan 3 bin 600 besiciye oluşturulan liste esas alınarak toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak.

VATANDAŞA DA YARAYACAK

Model sayesinde, küçük ölçekli üreticilerin makul bir kâr güvencesiyle ve sürdürülebilir bir sistem içinde besicilik yapma imkânına kavuşacağının altını çizen Yumaklı, besicilerin, teslim aldıkları hayvanları en az 4 ay, en fazla 9 ay besledikten sonra ESK'ya tekrar satacağını aktardı. Yumaklı, "Söz konusu hayvanlar, besicinin sözleşmesinde belirlenen ve karını güvence altına alan geri alım fiyatı üzerinden ESK tarafından satın alınacak" dedi. Yumaklı, model ile küçük üreticinin gelecek kaygısı taşımadan üretime devam etmesinin önünün açılacağına vurgu yaparak, "Programla küçük üretici, uygun maliyetli hayvan ve gelir garantisiyle üretime kazandırılırken diğer yandan ESK, besi sonunda elde edeceği et ile piyasayı regüle ederek vatandaşlarımızın daha uygun şekilde ete ulaşmasını sağlayacak" diye konuştu. ANKARA