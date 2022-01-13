BES’te devlet katkısı % 30’a çıktı

Bireysel
Emeklilik Sistemi'nde (BES
) değişiklikler hayata geçiyor. Vatandaşların ilk günden beri büyük ilgi gösterdiği BES, 19'uncu yılına yeni uygulamalarla giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(SEDDK) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
'nda yapılan değişikliklerin TBMM
'de kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.
KATKI 5 PUAN ARTTI
SEDDK'dan yapılan açıklamada, yeni kanunla devlet katkısı oranının yüzde 25'ten 30'a yükseltileceği belirtildi. Katılımcılar bir yıl içinde brüt asgari ücret tutarının toplamına kadar yaptığı ödemeleri devlet katkısı alabiliyor. 2022
yılı için brüt asgari ücret 60 bin 48 TL olduğu için bu tutarı aşan ödemeler devlet katkısı alamıyordu. Artık katkı paylarının yıllık brüt asgari ücreti aşan kısmı için de takip eden yıllarda devlet katkısı alınabilecek. Böylece devlet katkısından faydalanmak için birikimleri yıllara bölüp ertelemek yerine sisteme toplu para girişi yapılabilecek.
YAŞ SINIRI KALKIYOR
Yeni kanunla Otomatik Katılım Sistemi
'ne (OKS
) katılmak istemesine rağmen giremeyen, 45 yaşını aşanlar talep etmeleri halinde sisteme girebilecek. Yaş kısıtlaması olmaksızın tüm çalışanlar, otomatik katılım sisteminin avantajlarından faydalanabilecek. Eğitim, evlilik, konut alımı gibi hayatın önemli aşamalarında oluşan nakit ihtiyaçları için BES tasarruflarından yüzde 50'sine kadar olan tutarı çekebilme imkânı da sunulacak. Ayrıca belli şartlar dahilinde, alacakları birikimin yüzde 25'ine kadar hesabındaki devlet katkısı da verilebilecek. BES sözleşmelerinden kaynaklı alacağın temlik edilmesi ile bankalardan kredi alınabilecek. Bu uygulama ile SEDDK tarafından detayları belirlenecek standart süreçler ve bankalarla emeklilik şirketleri arasında kurulacak entegrasyonla, avantajlı koşullarla bankalardan finansmana erişim sağlanacak. Sistemin geliştirilmesi ve daha geniş katılımcı kitlelerine ulaşabilmesi için projeler hayata geçirilecek.