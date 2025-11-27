BES’te devlet katkısı uzun vadeli güvence sunuyor

Türkiye'de BES'e ilgi her geçen gün artıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 20 Ekim 2025 itibarıyla devlet katkısı dâhil toplam BES fon büyüklüğü 1,85 trilyon liraya ulaşarak, döviz bazında 43 milyar doları aştı. Toplam fon büyüklüğü yılbaşından bu yana %62,3 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde BES katılımcı sayısı 10 milyona, sözleşme sayısı ise 12,4 milyona yükseldi. Faizsiz BES fonlarına yönelik ilgi de artarak devam ediyor. 2013 yılında %2,21 olan faizsiz fonların toplam fon büyüklüğündeki payı, 2025 yılı başından bu yana %29,4'ten %39,3'e yükseldi. 27 Ekim 2025 itibarıyla devlet katkısı dâhil faizsiz BES fon büyüklüğü 775 milyar liraya ulaştı. Bireylerin tasarruf bilincini artırırken aynı zamanda ülke ekonomisinin en önemli tasarruf aracı olmayı sürdüren BES'te 2025 yılı itibarıyla yıllık maksimum devlet katkısı 93.619,80 liraya yükselirken, bu tutardan tam olarak yararlanmak için gereken yıllık katkı payı 312.066 lira olarak belirlendi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerliliğini koruduğunu hatırlatarak, "Sahip olduğu avantajlarla BES, geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da imkânı olan katılımcılarımıza, devlet katkısından en yüksek düzeyde faydalanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz" dedi. Devlet katkısı, katılımcıların yıl içinde ödedikleri katkı payının %30'una kadar ek bir kazanç elde etmelerini sağlıyor. 2025 yılı için devlet katkısı üst limiti, yıllık brüt asgari ücret tutarı kadar. Bu nedenle, yıl sonuna kadar yapılacak ek ödemeler, katılımcılara en yüksek katkı oranından yararlanma fırsatı sunuyor. Ayhan Sincek, BES'in sadece bir tasarruf aracı değil, aynı zamanda geleceğe güvenli bir yatırım imkânı sunduğunu vurguladı: "Bireysel Emeklilik Sistemi, hem bugünü planlayan hem de yarınını güvence altına almak isteyen herkes için en etkin finansal araçlardan biri. Katılım Emeklilik olarak faizsiz yatırım prensipleriyle bu güveni daha da güçlendiriyoruz. Katılımcılarımıza BES katkı paylarını gözden geçirerek devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanmalarını öneriyoruz. Bu adım, geleceğe atılmış etkili bir yatırım olacaktır."