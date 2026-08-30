BES’te tarihi eşik aşıldı: Emekli sayısı 500 bini geçti, fonlar 2,6 trilyon TL’yi aştı

BES VE OKS'DE TOPLAM KATILIMCI SAYISI 18,2 MİLYONU AŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 21 Ağustos itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 332 bin 553 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 473 milyar 961,4 milyon lira oldu. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 500 bini geçerek 501 bin 81'e ulaştı.

Bu arada, BES'ten emekli olan katılımcı sayısı, herhangi bir sözleşmesinden emeklilik hakkını kullanmış veya en az bir sözleşmesi ile emeklilik gelir planı alan ya da aktarıma özel emeklilik gelir planına geçen katılımcı sayısını gösteriyor. Aktarıma özel emeklilik gelir planında olup emeklilik hakkını kazanmadan sistemden ayrılan katılımcılar ise emekli katılımcı sayısından indiriliyor.

OKS tarafında ise çalışanların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü 21 Ağustos itibarıyla 163 milyar 997 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 889 bin 592 oldu.

Böylece, BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 637 milyar 958,4 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 222 bin 145 olarak kayıtlara geçti. Toplam fonun 2 trilyon 341 milyar 756,6 milyon lirasını katılımcı fonları, 296 milyar 201,8 milyon lirasını ise devlet katkısı fon tutarı oluşturdu.