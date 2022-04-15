Beyaz eşyada ihracat rekoru

Can Dinçer, yaklaşan düğün sezonu öncesinde beyaz eşya sektörünün genel durumunu SABAH'a değerlendirdi.

Türkiye'nin Çin'den sonra en büyük beyaz üreticisi olduğunu kaydeden Dinçer, "Salgın sürecinde evde geçirilen zamanın ve hijyen konusundaki hassasiyet ve gıda saklama ihtiyacının önem kazanması gibi nedenlerle beyaz eşya talebinde büyük bir artış oldu. Tüketicilerin yeni teknolojilere gösterdiği ilginin de arttığını söyleyebiliriz. Tüm bu gelişmelere paralel olarak, 2020 ve 2021 yıllarında hem iç pazar satışlarımız hem de ihracatımız yükseliş gösterdi. 2021 yılında 6 ana ürün grubunda (Buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinası, bulaşık makinesi ve fırın) adet bazında ihracatımız yüzde 18 ve toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında arttı. İç pazarda da satışlarımızın yüzde 9 arttığını gördük" dedi.

TÜKETİCİYE YÜKSEK FİYAT YANSITMAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik ve diğer hammaddelerin temininde yaşanan sıkıntılar ile küresel ölçekli sorunların beyaz eşya üretimi ve ihracat rekabetçiliğini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Dinçer, "beyaz eşya sektöründe artan maliyetlerin mümkün olduğu kadar tüketiciye yansıtılmamaya çalışıldığını söyleyebiliriz. ÜFE ve TÜFE oranları da bunu net şekilde ortaya koyuyor. beyaz eşya sektörü olarak, her kategoride, her bütçeye uygun alternatifler sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"SATIŞ YASAĞI TÜKETİCİLERİ KISITLAR"

Dinçer, pandemi döneminde yaptırdıkları bir araştırmanın sonuçlarına göre tüketicinin yüzde 68'inin beyaz eşya alışverişini yetkili bayilerden, yüzde 13'ünün online sitelerden, yüzde 8'inin ise spot mağazalardan yaptıklarını gösterdiğini söyledi.

PTT'nin iştiraki PttAVM.com gibi satış platformlarının varlığı fiyatların aşağı yönlü çekilmesine katkı sunarken Dinçer, "Müşterilerimizin her zaman tüm kanallardan ihtiyaçlarına ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Örneğin, 'belirli büyüklükte olmayan marketlerde beyaz eşya satışının yasaklanmasına' yönelik Kanun değişikliği önerisinin tüketicileri kısıtlayacağını düşünüyoruz. Oysa tüketiciler istediği anda en kolay şekilde ihtiyacını karşılayabilmelidir. Biz tüm kanalların tüketici için açık tutulması gerektiği görüşündeyiz" diye konuştu.