Beyaz ette fahiş fiyat operasyonu

Son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına karşı düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetler üzerine beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete el konularak kayyum atandı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Geçit yok" mesajı verdi.

VATANDAŞLAR ŞİKÂYET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bazı şirket yetkililerinin fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek şekilde birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlandırma politikalarını tüketici aleyhine yönlendirdikleri ve bu yolla serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamını bozdukları iddia ediliyor. Soruşturma Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220'nci maddesinde düzenlenen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma," 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyatları etkileme" ile ilgili mevzuat kapsamındaki "satıştan kaçınma" (TCK 240) suçları yönünden yürütülüyor.

28 KİŞİYE GÖZALTI

Dün İstanbul merkezli olarak Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda aralarında şirket yöneticilerinin bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerden bazıları şöyle: Banvit CEO'su T.G., Banvit Muhasebe Müdürü E.K., Banvit Finans Yöneticisi L.A., Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.F.A., Bakpiliç Şirket Ortağı B.B., Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı G.Y., Aspiliç Genel Müdür Yardımcısı A.Y.K., Erpiliç Yönetim Kurulu Başkanvekili M.E., Gedik Pazarlama Müdürü N.Ö., Orvital Yönetim Kurulu Başkanı B.T., Lezita Genel Müdür Yardımcısı M.H.

13 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında (genel müdürlük adreslerine göre) Ankara merkezli AS Ofis Damızlık Yumurta ile Bakpiliç Entegre Tavukçuluk'un yanı sıra İstanbul'dan Şenpiliç ve Orvital Organik Gıda, Bursa'dan Hastavuk Gıda ile Keskinoğlu Tavukçuluk, Balıkesir'den Banvit ve Bupiliç, Bolu'dan Akpiliç ve Erpiliç, Uşak'tan Gedik Tavukçuluk, Samsun'dan Ay-Pi Tavukçuluk ve İzmir'den Lezita Gıda hakkında denetim kayyumu kararı verildi. Bu şirketlerin önemli bölümü Türkiye'de beyaz et denildiğinde akla gelen en büyük üreticiler arasında yer alıyor. Şirketlerin sektördeki ağırlığı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) son açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" listesine de yansıyor. Kayyum kararı verilen şirketlerden Şenpiliç listede 47'nci, Banvit 53'üncü, Erpiliç 61'inci, Lezita 80'inci, Gedik Piliç 100'üncü, Keskinoğlu 146'ncı ve Bupiliç 220'nci sırada yer alıyor.





ADALET BAKANI 'GEÇİT YOK' DEDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç elde etmeye yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceğini vurguladı. Bakan, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK ekiplerine teşekkür etti.



DENETİM KAYYUMU NEDİR?

DENETIM kayyumu, şirketlerin veya kurumların yönetim organlarının yetkilerini elinden almadan, sadece yaptıkları iş ve işlemlerin hukuka ve amaca uygunluğunu denetleyen ve onay veren (ön denetim yapan) bir kayyum türüdür. Mevcut yönetimin icra yetkisi devam eder, ancak önemli kararlar kayyımın onayına bağlanır.





REKABET'E DE TAKILMIŞLARDI

BEYAZ et sektörüne yönelik soruşturma, Rekabet Kurulu'nun 2025 yılında sonuçlandırdığı kapsamlı beyaz et incelemesini de yeniden gündeme getirdi. Kurul, sektörde faaliyet gösteren 13 teşebbüse toplam 3.7 milyar lirayı aşan idari para cezası vermişti. Kararda bazı şirketlerin rekabete hassas bilgi paylaşımı yoluyla piyasa davranışlarını etkilediği sonucuna varılmıştı. Bugünkü soruşturmada adı geçen şirketlerin önemli bölümü o dosyada da yer alıyordu.