Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Beyaz metalde yeni trend mi başlıyor? Gümüş, 5 Şubat'tan sonra ilk kez 85 doları aştı
Giriş Tarihi: 11.02.2026 14:01

Beyaz metalde yeni trend mi başlıyor? Gümüş, 5 Şubat'tan sonra ilk kez 85 doları aştı

Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra sert düşen gümüş, bugün yüzde 6'ya yakın yükselerek 5 Şubat'tan sonra ilk kez 85 doları aştı. Gram gümüş ise 120 TL'nin üzerine fırladı.

Beyaz metalde yeni trend mi başlıyor? Gümüş, 5 Şubat’tan sonra ilk kez 85 doları aştı
  • ABONE OL

Altına kıyasala geçen yıl daha fazla kazandıran gümüş, yeni yılda kırdığı tarihi 121.65 dolarlık rekorun ardından yükseliş trendini sert düşüşle sona erdirmişti. Beyaz metalde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

GÜMÜŞ YÜZDE 6'YA YAKIN YÜKSELDİ

Ons gümüş, 80 dolarlık açılışın ardından öğle saatlerine doğru yükselişini hızlandırdı. Beyaz metal, yüzde 6'ya yakın yükseliş ile 85 doları aşarak yeni trendin sinyalini verdi.

Gümüş, 5 Şubat'ta 64 dolara kadar düşmüştü.

GRAM GÜMÜŞ NE DURUMDA?

Ons gümüşteki hareketlilik ile gram gümüş de yüzde 6'ya yakın yükseliş ile 120 TL'yi aştı. Gram gümüş 108 dolara kadar düşmüştü. Beyaz metal kuyumcularda ise 140 TL'den satılmaya devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz metalde yeni trend mi başlıyor? Gümüş, 5 Şubat'tan sonra ilk kez 85 doları aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz