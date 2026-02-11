Beyaz metalde yeni trend mi başlıyor? Gümüş, 5 Şubat’tan sonra ilk kez 85 doları aştı

GRAM GÜMÜŞ NE DURUMDA?

Ons gümüşteki hareketlilik ile gram gümüş de yüzde 6'ya yakın yükseliş ile 120 TL'yi aştı. Gram gümüş 108 dolara kadar düşmüştü. Beyaz metal kuyumcularda ise 140 TL'den satılmaya devam ediyor.