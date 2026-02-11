Beyaz metalde yeni trend mi başlıyor? Gümüş, 5 Şubat’tan sonra ilk kez 85 doları aştı

Altına kıyasala geçen yıl daha fazla kazandıran gümüş, yeni yılda kırdığı tarihi 121.65 dolarlık rekorun ardından yükseliş trendini sert düşüşle sona erdirmişti. Beyaz metalde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.
GÜMÜŞ YÜZDE 6'YA YAKIN YÜKSELDİ
Ons gümüş, 80 dolarlık açılışın ardından öğle saatlerine doğru yükselişini hızlandırdı. Beyaz metal, yüzde 6'ya yakın yükseliş ile 85 doları aşarak yeni trendin sinyalini verdi.
Gümüş, 5 Şubat'ta 64 dolara kadar düşmüştü.
GRAM GÜMÜŞ NE DURUMDA?
Ons gümüşteki hareketlilik ile gram gümüş de yüzde 6'ya yakın yükseliş ile 120 TL'yi aştı. Gram gümüş 108 dolara kadar düşmüştü. Beyaz metal kuyumcularda ise 140 TL'den satılmaya devam ediyor.