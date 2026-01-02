B&G Store’dan spekülatif iddialara yalanlama! Hukuki süreç başlatıldı, faaliyetler devam ediyor!

Şirketten yapılan açıklamada, markanın, son dönemde belirli aralıklarla gündeme getirilen haber ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunu "doğru bilgilendirme" ihtiyacı duyduğu belirtildi.

Açıklamada, 1996'da kurulan ve 2000'de perakende faaliyetlerine başlayan B&G Store'un bugün Türkiye genelinde aktif 114 mağazası, 4 farklı online pazar yeri ve yurt dışında 14 mağazasıyla faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Markanın sadece mağaza sayısıyla değil, katma değerli üretim gücüyle de sektöründe ayrıştığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'GERÇEK DIŞI, YANILTICI VE SPEKÜLATİF İÇERİKLER'

"Türkiye genelinde kilogram başına ortalama ihracat satış fiyatı yaklaşık 1,5 dolar seviyesindeyken, B&G Store ürünlerinin kilogram başına ihracat satış fiyatı ortalama 68 dolardır. Bu veri, markamızın yüksek kalite, tasarım ve marka değeri üreten bir yapı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Buna rağmen, zaman zaman markamızın itibarı ve marka değeri kamuoyu nezdinde gerçek dışı, yanıltıcı ve spekülatif içeriklerle aşağı çekilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu paylaşımların ticari gerçeklikten uzak olduğu ve itibar suikastı niteliği taşıdığı açıktır. Bu kapsamda, basın ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan içeriklerle ilgili olarak gerekli hukuki başvurular ve suç duyuruları yapılmıştır. Benzer nitelikteki yayınların devam etmesi halinde, marka itibarını korumak adına tüm yasal haklarımızı kullanmaya ve hukuki süreçleri sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

2026 ANLAŞMALARI İMZALANDI

Markanın faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, 2026'ya ilişkin anlaşmaların imzalandığı, halihazırda 10 yurt içi ve 6 yurt dışı yeni mağaza ile büyümenin planlı biçimde sürdüğü kaydedildi.

Perakende sektörünün doğası gereği dinamik ve konjonktüre duyarlı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mağaza açma ya da kapama kararları, ekonomik koşullar, lokasyon verimliliği, operasyonel sürdürülebilirlik ve uzun vadeli stratejiler doğrultusunda alınan ticari ve stratejik kararlardır. Bu kararların farklı şekillerde yorumlanması ya da yanlış bağlamlara çekilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. B&G Store, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaflık, sürdürülebilir büyüme ve marka değerini koruma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."