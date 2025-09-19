Bilgi ve iletişim sektöründe 5 yılda 7 kat satış artışı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2024" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, 2024 yılı itibarıyla bilgi ve iletişim alanında 306 bin 345 çalışan ile 40 bin 46 firma faaliyet gösteriyor.

Ülkede bu sektörde faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarının, 2020-2024 döneminde düzenli arttığı görüldü. Sektörün brüt satışları Kovid-19 salgınının görüldüğü 2020'de, 201,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutar 2021'de yaklaşık 270 milyar liraya ulaşırken 2022'de 464,2 milyar liraya, 2023'te 836,1 milyar liraya çıktı. Geçen yıl da ilk kez 1 trilyon lirayı aşan sektörün brüt satışları, 1 trilyon 423,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece sektördeki firmaların 5 yılda brüt satışları, yaklaşık 7 katına çıktı.

AKTİF BÜYÜKLÜKLER YAKLAŞIK 9 KATINA YÜKSELDİ

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı, 2020'de 279,2 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2021'de 370,5 milyar liraya, 2022'de 585,7 milyar liraya, 2023'te 1 trilyon 750,9 milyar liraya ve 2024'te 2 trilyon 510,1 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları da 2020-2024 döneminde, yaklaşık 9 katına çıktı.

Anılan dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı, 2020'de 117 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar, takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2024'te 1 trilyon 616,4 milyar liraya kadar yükseltti.

FİRMALARIN NET KAR 7,5 KATINA ÇIKTI

Türkiye'de 2020-2024 döneminde birçok alanda büyüyen sektörün, karlılığında da artış yaşandı. Sektörün net karı 2020'de, 16,9 milyar lira seviyesindeydi. Sektör firmaları 2021'de 24,5 milyar lira, 2022'de 36,6 milyar lira, 2023'te 95,8 milyar lira ve 2024'te 127 milyar lira net kar sağladı.

Böylece söz konusu firmaların net karı son 5 yılda, 7,5 katına çıkmış oldu.

SEKTÖRÜN İHRACATI 11'E KATLANDI

Sektörün söz konusu dönemde yurt dışına yaptığı satışlarda da ciddi artış gözlemlendi. Bu çerçevede 2020'de 20 milyar lira ihracat yapan sektör, bu tutarı 2021'de 35 milyar liraya, 2022'de 75,3 milyar liraya, 2023'te 118,1 milyar liraya çıkardı. Sektörün yurt dışına satışları, geçen yıl 219,8 milyar liraya ulaştı.

Böylece söz konusu alanda faaliyet gösteren firmalar son 5 yılda, ihracatlarını yaklaşık 11 katına çıkardı.

Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların 2020-2024 yıllarında öz kaynak, brüt satış, varlıklar ve net karlarındaki değişimler şöyle: