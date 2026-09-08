Bilgisayar serviste ne kadar kalır? 1 saatte servis modeli nasıl işler?

Bir saatlik sürenin başlangıcı nasıl değerlendirilir?

Hızlı servis modelinde asıl mesele yalnızca onarımın kendisi değildir. Cihazın kayıt altına alınması, kullanıcının bildirdiği sorunun dinlenmesi, fiziksel durum kontrolü ve teknik teşhis de sürecin parçasıdır. Arıza hızlı biçimde doğrulanabiliyor, gerekli parça hazır bulunuyor ve uzun süreli test gerekmiyorsa işlem bir saatlik akışa uygun olabilir.

Buna karşılık aralıklı ortaya çıkan performans sorunları, sıvı teması veya birden fazla bileşeni etkileyen fiziksel hasarlar daha ayrıntılı inceleme gerektirebilir. Bu durumda doğru teşhis, süre hedefinden daha önemlidir.

Hangi ürünler randevusuz teslim edilebilir?

Belirlenen 1 Saatte Servis noktalarında Casper ve Excalibur markalı uygun notebook, gaming laptop, masaüstü ve gaming bilgisayarların yanı sıra All In One bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve monitörler kabul edilebilir. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar randevusuz başvuru yapabilir.

Garanti süresinin bitmiş olması cihazın teknik incelemeye alınmasına tek başına engel değildir. Ancak garanti dışı parça ve işçilik gereken durumlarda kullanıcıya maliyet bilgisi verilir ve onay gereken işlemlere onaydan sonra başlanır.

Doğru servis noktasını nasıl bulmak gerekir?

1 Saatte Servis belirlenen noktalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'de sunuluyor. Bir şehirde Casper servisi bulunması, şehirdeki bütün servis noktalarının aynı hızlı hizmeti verdiği anlamına gelmez. Bu nedenle yola çıkmadan önce resmi servis noktaları sayfasında 1 Saatte Servis filtresiyle adres ve çalışma saati kontrol edilmelidir.

Bu adım özellikle farklı ilçelerden gelen kullanıcılar için gereksiz yolculuğu önler ve cihazın doğru noktaya teslim edilmesini sağlar.

Servis kabulünde kullanıcıdan hangi bilgi beklenir?

"Bilgisayar yavaş" gibi genel bir tarif yerine sorunun ne zaman başladığını, hangi uygulamada görüldüğünü, şarjda mı bataryada mı ortaya çıktığını ve varsa hata mesajını paylaşmak teşhisi kolaylaştırır. Kullanıcı mümkünse hata ekranının fotoğrafını veya kısa bir notu yanında bulundurabilir.

Önemli dosyaların önceden yedeklenmesi, gereken adaptörün getirilmesi ve test için gereksiz aksesuarların çıkarılması da kabul sürecini daha düzenli hale getirir.

Hangi durumlarda süre uzayabilir?

Ağır fiziksel hasar, sıvı teması, özel yedek parça gereksinimi, veri kurtarma, kapsamlı yazılım işlemleri veya aralıklı hataların uzun gözlem altında tutulması servis süresini uzatabilir. Aynı cihazda birden fazla arıza bulunması da test kapsamını genişletebilir.

Garanti dışı işlemlerde kullanıcının ücret onayının beklenmesi de toplam süreyi etkileyebilir. Bu nedenle bir saatlik hedef, yalnızca teknik işlem süresi değil gerekli tüm adımların uygunluğuna bağlıdır.

Hız için ayrıca ücret alınır mı?

Casper 1 Saatte Servis modelinden yararlanmak için ayrıca "hızlı servis" bedeli alınmaz. Ancak garanti dışında kalan parça, işçilik veya kullanıcı kaynaklı hasarların onarımı ücretli olabilir. Hızlı hizmetin ücretsiz olması ile onarımın ücretsiz olması birbirinden farklı konulardır.

Servise gidemeyen kullanıcılar için Jet Servis veya desteklenen bölgelerde Turbo Servis gibi alternatif teslim modelleri bulunabilir; kargo ya da kurye süresi bir saatlik onarım hedefinin parçası değildir.

SIK SORULAN SORULAR

Her bilgisayar bir saatte onarılır mı?

Hayır. Yalnızca arızası ve gerekli işlemi hızlı akışa uygun cihazlarda hedeflenir.

Randevu gerekiyor mu?

Belirlenen 1 Saatte Servis noktalarında randevusuz başvuru yapılabilir.

Garanti bittiyse başvuru yapılabilir mi?

Evet; ancak garanti dışı işlem ve parçalar ücretli olabilir.

Servis süresini kısaltmak için kullanıcı ne yapabilir?

Kullanıcı servis süresini doğrudan belirleyemez; ancak kabul ve teşhis aşamasındaki belirsizliği azaltabilir. Cihazda yakın zamanda yapılan yazılım güncellemesi, parça değişimi veya düşme gibi bir olay varsa bunun söylenmesi önemlidir. Arıza yalnızca belirli bir programda ortaya çıkıyorsa programın adı ve mümkünse sürümü not edilebilir. Ayrıca cihazın son günlerde nasıl davrandığını kronolojik biçimde anlatmak, "bugün birden bozuldu" gibi genel ifadelerden daha yararlıdır. Servis süresi yalnızca teknisyenin çalışma hızına bağlı değildir; doğru arızanın doğru şekilde yeniden oluşturulmasına da bağlıdır. Bu nedenle kullanıcı hazırlığı bir saatlik hedefi garanti etmese de gereksiz tekrar testlerini azaltabilecek pratik bir katkı sağlar.

Teknik servis ağında yaygınlığın ötesinde ne önemli?

Casper'ın 105 servis noktalı yapısı yalnızca fiziksel yaygınlık üzerinden değerlendirilmiyor. Yetkin teknik ekip, orijinal yedek parça erişimi ve 15 yılı aşkın süredir gelişen mühendislik/servis verisi, arıza teşhisi ve onarım süreçlerini destekleyen diğer unsurlar. Geçmiş teknik vakalardan oluşan bilgi birikimi, benzer sorunların daha sistematik biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayabiliyor.

Servis organizasyonu notebook, gaming laptop, masaüstü ve gaming bilgisayar, All-in-One, tablet, akıllı telefon ve monitör gibi farklı ürün gruplarını kapsıyor. Böylece yaygınlık, hız, ekip yetkinliği ve parça bulunurluğu farklı cihaz kategorilerinde ortak bir satış sonrası hizmet çerçevesinde ele alınabiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör