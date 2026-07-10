BİM 27. GES Yatırımını Ağrı’da Devreye Aldı

BİM, Türkiye genelindeki GES yatırımlarına bir yenisini ekledi. Ağrı'nın Hamur ilçesinde devreye alınan GES projesinin 1. fazının, 54,95 MW kurulu gücü ile yıllık 90 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirecek. 154 kV yüksek gerilim seviyesinde şebeke bağlantısı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) sistemine doğrudan bağlı olarak faaliyet gösterecek olan yatırım, BİM'in yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirirken sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkı sağlayacak.

BİM 27 GES projesi ile karbon salımında yıllık 100 bin ton azalma sağlayacak

BİM Operasyon Başkanı Tolga Şahin, GES yatırımlarına ilişkin: "6'sı arazi tipi, 21'i çatı tipi olmak üzere toplam 27 GES projemizin kurulu gücü 151 MWp'ye ulaştı. Türkiye genelindeki GES yatırımlarımızla yılda yaklaşık 240 bin MWh elektrik üretimi gerçekleştirilirken, karbon salımı yıllık yaklaşık 150 bin ton azalmış olacak; bu da 2,8 milyonun üzerinde ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer bir çevresel katkı anlamına geliyor." açıklamalarında bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör