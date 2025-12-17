BİM, Türkiye’nin en beğenilen perakende şirketi oldu

Türkiye'nin önde gelen ekonomi ve iş dünyası dergisi Capital'in 26 yıldır gerçekleştirdiği 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırması sonuçlandı. Güvenilir şirket olma, finansal sağlamlık, çalışanına değer verme ve kurumsal sorumluluk gibi kriterlerin esas alındığı, sektör profesyonellerinin görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmada BİM, organize perakende sektörünün en beğenilen şirketi seçildi.

BİM Operasyon Başkanı (COO) Tolga Şahin ödül töreninde yaptığı konuşmada, "BİM olarak, 30 yıl önce temel gıda ve tüketim ürünlerini en uygun fiyatla, en yüksek kalite standartlarında tüketiciye ulaştırma hedefiyle yola çıktık. Bugün ise Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimizin bize duyduğu güven ve gösterdiği teveccüh sayesinde "Yüksek İndirim" modelinin öncüsü konumundayız. Bu sorumluluğun bilinciyle, Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Gayretlerimizin iş dünyası tarafından da takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve BİM'i organize perakende sektörünün en beğenilen şirketi olarak seçen sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"