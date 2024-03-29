Binance ve Teknolojide Kadın Derneği, ’Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ni deprem bölgesine taşıdı

Teknolojide fırsat eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla Türkiye'nin öncü kripto varlık platformu Binance ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliği ile hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitimlerini Hatay'a taşıyarak, deprem bölgesinde hayatını sürdüren genç kadın üniversite öğrencilerine ulaştı.

26-27 Mart 2024 tarihleri arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşen programda finansal okuryazarlık, blok zinciri teknolojisi, yapay zeka, NFT, siber güvenlik gibi özenle tasarlanmış eğitimler katılımcı kadınlara Web3 dünyasında yer alabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazandırdı. Programın sonunda, eğitime katılan 80 katılımcıya sertifikaları takdim edildi.

2024 Ocak ayı itibariyle başlayan Binance Teknolojide Kadın Akademisi geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet töreni ile ilk mezunlarını vermişti. Binance ve Wtech iş birliği ile hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi, genç kadınları teknoloji dünyasına kazandırarak, sadece bireysel kariyerlerinde değil, aynı zamanda toplumda da liderlik yapma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Projenin, kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığını artırarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atarken Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırmada önemli bir kilometre taşı olması hedefleniyor.

Eğitim kapsamında düzenlenen sertifika ödül töreninde konuşma gerçekleştiren Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ise 6 Şubat felaketinin hemen ardından deprem bölgesinin Binance için öncelikli bölgelerden biri haline geldiğini vurgularken, "Binance olarak, depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek adına önemli adımlar attık. Binance, Türkiye'deki deprem bölgesinde bulunan kullanıcılarının her birine 100 dolar değerinde BNB bağışladı. Ayrıca, Binance Charity üzerinden toplanan bağışlar Kızılay'a gönderilerek depremzedelere destek olundu ve ayrıca AHBAP'a yaptığımız bağış ile çelik ev yapıldı ve okul olarak kullanıma açıldı. Bu nedenle Binance Teknolojide Kadın Akademisi programı için Hatay değerli bir lokasyon ve Binance'in misyonunu tanımlayan yenilikçi ruhu kucaklayarak, değişim ve gelişim için temelleri attığımız bir şehir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, sadece %40'a yakın kripto benimseme oranıyla değil, aynı zamanda ülke genelinde hissedilen kripto ve yeni teknolojiler için duyulan heyecanla da dünya genelinde en etkileyici merkezlerden biri konumunda olduğunu vurgulayan Dönmez, "Kripto sektöründe geçtiğimiz yıllarda cinsiyet eşitliği bakımından küresel olarak olumlu bir trend görülmesine rağmen, hem teknoloji hem de kripto alanlarında ne yazık ki hala bir eşitsizlik söz konusu. Binance TR olarak, sektörün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstlendik ve hem şirketimizde hem de tüm sektörde eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmeye kararlıyız. Eğitim, Binance olarak finansal özgürlüğü artırma ve sektörümüzde cinsiyet eşitliğini sağlama misyonumuzun en önemli unsurlarından biridir. Kuruluşumuzdan bu yana, Binance Akademisi ve Binance Charity aracılığıyla binlerce bireye ücretsiz eğitim imkanı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Ancak misyonumuz eğitimden de öteye uzanıyor ve öğrencilerimize cesaret vererek geleceğe şekil vermeyi amaçlıyoruz. Kadınların iş yerinde sadece katılımcı değil, lider olduğu, seslerinin duyulmaktan öte kutlandığı ve potansiyellerinin sınır tanımadığı bir gelecek yaratmayı hedefliyoruz. Cinsiyet eşitliğinin sadece sektörümüzde değil tüm sektörler ve toplumda sağlandığı bir gelecek için bir temelleri atmayı amaçlıyoruz." dedi.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi'nin paydaşlarından Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney program hakkında şunları belirtti:

"Teknolojide Kadın Derneği olarak en büyük amacımız teknolojide alanında uzman, yetkin insan kaynağı yetiştirmek, motivasyonu düşük ve sayıca az kadınların sayısını artırarak istihdama, üretim süreçlerine ve girişime katılmasını sağlamak adına odaklı çalışmalar yapmaktı. Binance iş birliği ile kurduğumuz Binance Teknolojide Kadın Akademisi'nde özellikle kadınların Web3, blockchain, kripto, yapay zeka ve veri alanında güçlenmelerini sağlamak üzere güçlü bir program oluşturduk. Dernek olarak hepimizi derin yasa boğan deprem felaketinden sonra Hatay'da çok güçlü ve odaklı bir şekilde afetle mücadele çalışmaları yürütmüştük. Bu nedenle Akademi'nin ilk 50 mezununa sertifikalarını verdikten, onları istihdama hazırladıktan sonra yönümüzü deprem bölgesine çevirdik ve Hatay'da 80 üniversite öğrencisi genç kızımıza bu programı sunduk. Ne mutlu ki programa olan ilgi çok yüksek oldu. Eğitim sonrasında buradaki genç kızlarımızı daha uzun olan teknik eğitimlerimize davet ederek bu bölgelerden güçlü, teknolojide üreten, Türkiye'nin en büyük açığı olan nitelikli insan açığını kapatacak nitelikte kadın liderler yetiştirmek üzere iyi bir başlangıç yapmış olduk.

Birleşmiş Milletler mevcut hızda ilerlediğimiz takdirde, 2030 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 8'ini oluşturan 340 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun aşırı yoksulluk içinde yaşayacağı öngörüyor. Bu alanda Türkiye'nin güçlenmesi, gayri safi yurtiçi hasılamızın yükselmesi ve Türkiye'nin dünyanın lider ülkeleri arasında teknoloji ve insan kaynağı ile yar alabilmesi için bu programın öneminin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Binance Teknolojide Kadın Akademisi'nde 5 yılda 5 bin kadını mezun ederek bu kadınların içinde bulundukları sektör ne olursa olsun teknolojinin vermiş olduğu güçle Türkiye'ye büyük katkı sağlamalarını umuyoruz. Özellikle Binance'in bu programa vermiş olduğu katkıyı ve onlarla yapmış olduğumuz iş birlikten dolayı duyduğum memnuniyeti de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu programa destek veren iki önemli destekçimiz daha oldu. İhtiyaç Haritası Hatay'da eğitim verdiğimiz alanı bize sağladı. Derneğimizin kurumsal üyesi Lenovo ise eğitimimize katılan kadınlarımıza tablet hediye ederek onların öğrendiklerini uygulamaları için çok önemli bir fırsat sağlamış oldu. Teknoloji çağında yapay zeka hayatımızı dönüştürmeye devam ederken Binance Teknolojide Kadın Akademisi olarak Türkiye'de ve deprem bölgelerinde çalışmalarımıza devam ediyor olacağız."

Kasım ayında gerçekleştirilen Binance Blokchain Week'te ilk kez duyurulan programın pilot eğitimlerini gerçekleştirerek geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet töreni ile 50 katılımcı kadına sertifikalarını takdim ettiklerini ve 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi hedeflediklerini belirten Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, " Türkiye'de de ekosistemi büyütmek için çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gençleri ve kadınları bu ekosisteme dahil etmek bizim için çok önemli. Kadınların finansal özgürlük yolunda yeni fırsat alanlarını değerlendirmelerini ve bu alanlarda gelişimlerini destekliyoruz. Kripto varlıklar, Web 3.0 ve Blockchain, sadece yazılımcı veya yatırımcıların değil, aynı zamanda finans, pazarlama, analiz ve strateji gibi alanlarda da faaliyet gösteren kadınların da rol alabileceği geniş bir dünya. Binance Türkiye olarak, ülkemizde kripto varlıklar ve blokzincir teknolojisi hakkında farkındalığı artırmak için pek çok farklı çalışma yürütüyoruz. Eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenliyoruz. Ayrıca, yerel girişimlere ve projelere yatırım yapıyoruz. Kadınlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak ve finansal okuryazarlığın artmasına yönelik özel projeler gerçekleştiriyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği ve birçok alana etki ettiği günümüzde, blokzincir ve kripto varlıklar gibi yeni teknolojiler, finansal piyasaları dönüştürüyor. Her ne kadar yeni ve gelecek vaat eden alanlar olsalar da, bu alanlardaki cinsiyet dengesizliği göze çarpıyor. Bu nedenle Binance olarak, Teknolojide Kadın Akademisi ile bu dengesizliğin giderilmesi için harekete geçtik. Hedefimiz, teknolojinin sunduğu fırsatlardan tüm kadınların eşit şekilde yararlanmasını sağlamak ve bu alandaki kadın liderlerin sayısını artırmak." dedi.

Deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için kadınların katılımının çok önemli ve değerli olduğunu belirten Eldoğan, bu nedenle Binance Teknolojide Kadın Akademisi'ni Hatay'a taşıdıklarını söyledi.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi'nin sadece bir eğitim programı olmadığını, aynı zamanda bir topluluk oluşturma girişimi olduğunu vurgulayan Eldoğan "Bu program sayesinde, farklı alanlarda çalışan kadınlar bir araya gelerek birbirleriyle bağlantı kurabilir, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilirler. Teknolojiyi sadece teknik bir alan olarak değil, hayatın birçok alanına dokunan bir değişim ve gelişim aracı olarak görüyoruz. Ekonomik özgürlük, eşit fırsatlar ve yenilikçi yaklaşımlar, teknolojiyle birlikte herkes için daha ulaşılabilir hale geliyor. Biz de Binance olarak, Teknolojide Kadın Akademisi gibi programlarla bu felsefeyi hayata geçirmekten ve Akademiyi Hatay'a taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.