Binek otomobil ihracatı % 44 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı yüzde 17.9 artış ile 2.8 milyar dolar oldu. Yılın ilk altı ayında ihracat yüzde 6.1 artarak 15.3 milyar dolara ulaştı. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 11.8 olarak gerçekleşti.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak çip krizi ve enerji maliyetleri gibi birden çok sorunla mücadele etmemize rağmen haziranda bu yıl aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Otomotiv ihracatımızda artış grafiğinin süreceğine ve yıl sonunda hedefimizi geçeceğimize inanıyoruz" dedi.Haziranda en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinde yüzde 11 artışla 1 milyar 193 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, binek otomobil ihracatı yüzde 44 artışla 876 milyon dolar, otobüsminibüs- midibüs ihracatı yüzde 14.5 artışla 142 milyon dolar oldu.