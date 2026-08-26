BiP entegrasyonuna sahip Huawei akıllı çocuk saatiyle güvenli ve konforlu iletişim

Turkcell, ailelerin çocuklarıyla güvenli ve konforlu biçimde iletişim kurabilmesine yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP, Huawei'in Türkiye'de lanse ettiği ilk akıllı çocuk saati Huawei Watch Kids X1'e entegre edildi. BiP sayesinde çocuklarla kolay iletişim sağlayan Huawei Watch Kids X1 akıllı saatler, stoklarla sınırlı olarak belirli Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj'da satışa sunuldu.

EBEVEYN KONTROLÜYLE GÜVENLİ İLETİŞİM

Bir ilk olan bu entegrasyon kapsamında ebeveynler, çocuklarının BiP üzerinden sınırlı iletişim kuracağı kişileri kendileri belirleyebiliyor. Çocuklar BiP'e yalnızca akıllı saat üzerinden erişebiliyor. Konum ve şarj gibi kritik bilgiler de sadece yetkilendirilmiş ebeveynler tarafından görüntüleniyor.

ACİL DURUM BİLDİRİMİ, SESLİ ARAMA, VİDEO VE SES KAYDI PAYLAŞIMI YAPILABİLİYOR

BiP entegrasyonu güvenli olduğu kadar konforlu ve keyifli bir iletişim imkânı sunuyor. Çocuklar, ebeveynlerinin onayladığı BiP kullanıcılarıyla akıllı saat üzerinden mesajlaşabiliyor; metin, emoji, ses kaydı, fotoğraf ve video içerik paylaşabiliyor. Aynı zamanda BiP uygulamasıyla saatten sesli arama yapılabiliyor ve gerektiğinde acil durum bildirimleri de gönderilebiliyor.

HASSAS KONUM VE NABIZ TAKİBİ, DUYGU DURUMU ÖZELLİĞİ VE 360 DERECE DÖNEBİLEN EKRAN

BiP uygulaması yüklenebilen Huawei Watch Kids X1 akıllı saatler, çok yönlü teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Çift bant ve beş modlu uydu konumlandırma, baz istasyonu, çift bant Wi-Fi, sensör ve SOS destekli konum belirleme teknolojilerini bir arada kullanıyor.

Huawei Watch Kids X1, dış mekânlarda parazit ve sinyal engellemelerine karşı daha dayanıklı konum takibini destekleyen çift bant GNSS teknolojisinin yanı sıra çift bant Wi-Fi özelliğiyle kalabalık iç mekânlarda da konum doğruluğuna katkı sağlıyor. Konum bilgisi tek dokunuşla güncellenebiliyor. Saatin ön ve arka kamerası, 360° dönebilen ekranı ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğiyle de farklı ortamlarda rahat bir görüntülü görüşme deneyimi sunuyor.

Akıllı saatlerdeki duygu durumu özelliği ise ruh hâline göre tepki veren evcil hayvan temalı kadranlarla çocukların kendini nasıl hissettiğine dair ebeveynlerine ipuçları sunuyor. Cihazın nabız takibi özelliği ise gün boyunca izlenen kalp atış hızı verilerini HUAWEI FamCare uygulaması üzerinden kolay okunabilir bir grafikle gösteriyor.

BİP ÜZERİNDEN TÜM YAZIŞMALAR ÜCRETSİZ

Ücretsiz bir şekilde indirilen BiP ile yapılan mesajlaşmalar Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone İletişim Pass abonelerinin internet kotasından düşmüyor. Akıllı saat üzerinden veya saate yapılan sesli ve görüntülü aramalar ise kullanıcının mevcut operatör tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.

Detaylı bilgiye ve ürüne Turkcell mağazalarından ve Turkcell Pasaj'dan ulaşılabilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör