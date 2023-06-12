Bir ayda 521 bin kişiye istihdam

yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyen Türkiye, küresel bazda resesyon endişeleri artarken istihdam yaratmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı, marta göre 521 bir kişi artarak 31 milyon 610 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 1.1 milyon, son 3 yılda ise 6.5 milyon kişi arttı. İşsiz sayısı marta göre 74 bin kişilik artışla 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsiz sayısı son 1 yılda 192 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı marta göre 0.1 puan artarak yüzde 10.2 olarak gerçekleşirken, son 1 yılda 0.7 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik ise 1.2 puan azalarak yüzde 19.1 oldu.Öte yandan Türkiye ekonomisi nisan ayında 5.4 milyar dolar cari açık verdi. Yıllık cari açık ise 57.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 480 milyon dolar açık verdi. Nisan'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları ise 1.2 milyar net çıkış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 8.2 milyar dolar net azalış oldu. Net hata noksan kaleminde ise 3.7 milyar dolarlık çıkış görüldü.