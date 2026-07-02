Bir günde 1,5 milyon şişe toplandı! Bakan Kurum: "Milletimiz DOA'yı çok sevdi"

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşlar, depozito logolu cam, plastik (PET) ve alüminyum içecek ambalajlarını DOA iade makinelerine teslim ederek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de depozito bedelini geri alabiliyor. Sistemin, atık miktarını azaltması ve geri dönüşüm oranlarını artırması amaçlanıyor.

Sistem kapsamında her boş şişe için 1 TL ödeniyor. Her ambalaj için belirlenen depozito tutarı anında DOA dijital cüzdanınıza yükleniyor.

Dijital cüzdanınızdaki bakiye marketlerden restorana birçok anlaşmalı noktalarda alışverişlerde kullanabildiği gibi, nakit olarak da çekilebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör