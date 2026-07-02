Bir günde 1,5 milyon şişe toplandı! Bakan Kurum: "Milletimiz DOA'yı çok sevdi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk gün verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İLK GÜNDE 1,5 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI
Vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kurum, ilk günde 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, PET ve alüminyum içecek ambalajının DOA makinelerine teslim edildiğini bildirdi.
"MİLLETİMİZ DOA'YI ÇOK SEVDİ"
Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak."
649 BİN KİŞİ UYGULAMAYI KULLANDI
Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, ilk gün DOA dijital uygulamasını indiren kullanıcı sayısı 649 bin 244 oldu.
Aynı gün içerisinde vatandaşlar tarafından DOA logolu 1 milyon 547 bin 850 cam, PET ve alüminyum içecek ambalajı iade edildi. Toplanan ambalajların geri dönüşüm sürecine kazandırılarak yeniden ekonomiye ve çevreye katkı sağlaması hedefleniyor.
DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşlar, depozito logolu cam, plastik (PET) ve alüminyum içecek ambalajlarını DOA iade makinelerine teslim ederek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de depozito bedelini geri alabiliyor. Sistemin, atık miktarını azaltması ve geri dönüşüm oranlarını artırması amaçlanıyor.
Sistem kapsamında her boş şişe için 1 TL ödeniyor. Her ambalaj için belirlenen depozito tutarı anında DOA dijital cüzdanınıza yükleniyor.
Dijital cüzdanınızdaki bakiye marketlerden restorana birçok anlaşmalı noktalarda alışverişlerde kullanabildiği gibi, nakit olarak da çekilebiliyor.