THY National Geographic’e belgesel oldu! Bir gurur hikayesi

THY, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonunu, 6 Nisan 2019'da planlanandan kısa bir sürede, 33 saatte başarıyla tamamlanarak sivil havacılık tarihinin en önemli taşınma operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. THY, operasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesi için Atatürk Havalimanı'na Singapur uçuşuyla veda ederek saat 14.00'te uçuş operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek şekilde 12 saat ara verdi.





National Geographic, THY'nin başarılı taşınma operasyonunu belgeselini hazırladı. "Mega Taşınma" adlı belgeselin ilk gösterimi ise dün İstanbul Feriye Palace'da yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşınma operasyonu yalnızca ülkemiz değil aynı zamanda dünya sivil havacılığı için dönüm noktalarından kabul edilebilir. Bu taşınma en üst seviyede titizlik, profesyonellik ve kusursuz bir planlama gerektiriyordu. THY olarak biz bu operasyonun her bir anının değerli ve geleceğe rehber olacağını biliyorduk. Bu nedenle bu anları ölümsüzleştirmek için dünyanın en önde gelen yayın organlarından olan National Geographic ile işbirliği gerçekleştirdik. Şimdi milyonlarca kişi ile birlikte ekranın karşısına geçip bu gurur hikayesini seyretme zamanı" ifadelerini kullandı.





Belgesel, 16 Ocak'ta National Geographic ekranlarında yayınlanacak.