Zeren Group, faaliyetlerini yalnızca ekonomik hedefler doğrultusunda değil; topluma, insana ve geleceğe değer katan bir anlayışla sürdürüyor. Bu yaklaşım doğrultusunda hayata geçirilen Bir Sen Bir Gelecek, üçüncü döneminde de üniversite öğrencilerinin iletişim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve liderlik alanlarında çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Programın yeni dönemi, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol'un katılımıyla imzalanan protokolle başladı. Bir Sen Bir Gelecek, üniversite öğrencilerini yalnızca akademik bilgiyle değil; değişen dünyaya uyum sağlayabilecek donanım ve bakış açısıyla desteklemeyi hedefliyor. Program, gençlerin mezuniyet sonrasında karşılaşacakları çok boyutlu ihtiyaçlara yanıt verebilecek yetkinlikler kazanmasını odağına alıyor. 2026 döneminde de devam edecek proje, Türkiye'nin geleceğine yön verecek liderlerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, programın taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade ediyor: "Bir Sen Bir Gelecek bizim için yalnızca gençlere yönelik bir destek programı değil; Zeren Group'un gençlere ve ülkemizin geleceğine dair uzun vadeli bir sözü. Üniversite öğrencilerimizi uluslararası standartlarda eğitimlerle buluştururken, hayallerinin peşinden daha güvenle yürüyebilmeleri için güçlü bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz. CIFAL İstanbul, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde gençlerimiz, kendilerini bugünün değil yarının dünyasına da hazırlayacak yetkinlikler kazanıyor." Program kapsamında uygulanacak "21. YY Liderleri: İletişim – Teknoloji – Sürdürülebilirlik – Liderlik Sertifika Programı", 29 dersten oluşan kapsamlı bir müfredatla hayata geçirilecek. Eğitimler, senkron ve asenkron yapının bir arada kullanıldığı hibrit modelle ilerleyecek. Öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi'nin uzman akademisyenlerinin yanı sıra alanında tanınmış konuşmacıların deneyimlerinden ve CIFAL İstanbul, UNITAR'ın uluslararası eğitim danışmanlığından faydalanacak. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, UNITAR onaylı ve dünya çapında geçerli sertifikaya sahip olacak. Programın paydaşlarından Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol ise iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gençlerin yalnızca bugünün değil, geleceğin dünyasına da hazırlanması büyük önem taşıyor. Bir Sen Bir Gelecek programı; iletişimden teknolojiye, sürdürülebilirlikten liderliğe uzanan bütüncül yapısıyla gençleri küresel ölçekte düşünebilen, sorumluluk alan ve çözüm üreten bireyler olarak destekliyor." Bir Sen Bir Gelecek programının üçüncü dönem eğitimleri 19 Ocak'ta başlayacak.