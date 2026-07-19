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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Bir top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye ceza

Bir top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye ceza
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MUĞLA Bodrum Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmeye, bir top dondurmayı 400 liraya satması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından idari işlem uygulandı. Bir vatandaşın 'bir top dondurma ne kadar?' sorusu üzerine işletme '400 lira' dedi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, konuyu CİMER'e taşıdı. Bakanlık, olayın hemen ardından işletmede gerçekleştirilen denetimde, satılan dondurma ürünlerine ilişkin fiyatın incelendiğini ve yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığını, ayrıca durumun Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini belirtti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.

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#MUĞLA #TİCARET BAKANLIĞI #CİMER

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Bir top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye ceza
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