Bir yılda 2 milyar TL kazandırdı

Akbank'ın Wings kartı son bir yılda kullanıcılarına 2 milyar TL'yi aşan fayda sağladı. Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, kredi kartı pazarında artık yalnızca ödeme kolaylığının değil, müşterilerin hayatına dokunan bütüncül deneyimlerin önem kazandığını belirterek, Wings'i seyahat ve yaşam tarzı odaklı stratejik bir platform olarak konumlandırdıklarını söyledi. Güven, tüketicilerin bir yandan bütçelerini daha bilinçli yönetirken diğer yandan kaliteli deneyimlerden vazgeçmek istemediğini ifade ederek, "Wings ile geniş bir ekosistem sunuyoruz. Son bir yılda kullanıcılarımıza sağladığımız toplam fayda 2 milyar TL'yi aştı. Büyüme rakamları müşterilerimizin bu yaklaşımı benimsediğini gösteriyor" dedi.

YURTDIŞI % 43 BÜYÜDÜ

WINGS, işlem hacminde de dikkat çekici bir performans sergiledi. Son bir yılda Türkiye genelinde kredi kartı alışveriş işlem adedi yurt içinde yüzde 12, yurt dışında yüzde 33 artarken, Wings kullanıcılarının işlem adetleri yurt içinde yüzde 15, yurt dışında ise yüzde 43 yükseldi. Seyahat harcamalarında da yurt dışı destinasyonları öne çıktı. Wings kullanıcılarının uçak bileti işlemlerini gerçekleştirdiği Gezkanatlan.com verilerine göre, son bir yılda satılan biletlerin yüzde 55'i yurt dışı, yüzde 45'i ise yurt içi seyahatlerden oluştu. Londra, Paris, Amsterdam, Berlin ve Roma gibi Avrupa'nın gözde şehirlerini kapsayan "Rüya Şehirler" kampanyasına katılan 2 bin 300'den fazla kullanıcı, mil puanlarını dört kat daha değerli kullanarak seyahat etti.