Bireysel yatırımcıya model portföy sunacak

Tera Yatırım bireysel yatırımcı tarafında pazar payını artırmak için harekete geçti. Yapay zekâ destekli mobil uygulama üzerine çalışan şirket, yatırımcının hedeflerine göre yatırım haritasını çizecek, ona yol gösterecek ve piyasadaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağlayacak. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, "Altın olsun, borçlanma araçları olsun, farklı enstrümanlar konusunda öneride bulunabilecek bir uygulama düşünüyoruz" dedi. Sarpyener ile Tera Yatırım'ın hedeflerini konuştuk...

Tera Yatırım'da açıkladığınız kârlılıklar sürdürülebilir mi?

Tera Yatırım olarak geçen yıl 37 milyar liranın üzerinde, bu yıl ise 3 ayda 20 milyar kâr açıkladık. Şüphesiz finans piyasalarında hiçbir yılın bir önceki yılın aynısı olmadığını biliyoruz. Ancak bizim Tera Yatırım olarak ortaya koyduğumuz bu sonuçlar, kısa vadeli fırsatların değil uzun vadeli bir kurumsal stratejinin ürünüdür. Bizim odağımız tek bir yılın kârlılığını tekrar etmekten çok, sürdürülebilir bir finansal mimari kurmaktır. Son iki yılda bilançomuzda oluşan ölçek genişlemesi bu mimarinin bir sonucudur.

22 GÜNDE 4 HALKA ARZ



Halka arz tarafında nereye geldiniz?

Halka arzlar ve yaptığımız yatırımlar Tera Yatırım'ın sürdürülebilir kârlılığında da itici güç oldu. Borsa İstanbul'daki etkinliğimizi her geçen gün artırırken, aracı kurumlar arasında toplam varlık büyüklüğünde sektör lideri konumuna yükseldik. Özkaynak büyüklüğünde de 495.4 milyon dolar ile ilk sıraya yerleşerek finansal gücümüzü ortaya koyduk. 2025'te 207.7 milyon dolarlık 3 halka arz yaptık ve bu pazardan yüzde 18 pay aldık. 2025 sonuna kadar toplam büyüklüğü 348 milyon dolar olan 13 halka arza aracılık ettik. 2026'ya ise halka arzlarda hızlı başladık. Bu yıl başından nisan ayı başına kadar toplam halka arz büyüklüğü 22.3 milyar lira olan 15 şirket Borsa İstanbul'a geldi. Biz de bu dönemde en fazla aracılık yapan kurum olduk. 11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, 22 gün uykusuz kalarak 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. 22 günde gerçekleştirdiğimiz bu halka arzlar, operasyonel hız ve yatırımcı güveni açısından dünya literatürüne girebilecek bir rekordur. Bunun dünyada pek örneği yoktur.

Yeni halka arzlar var mı?

Bizim de şu anda üzerinde çalıştığımız 18-20 tane daha halka arz projesi var. Bunları da önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde artık bireysel tarafta da büyüme planından bahsettiniz. Bunu nasıl yapacaksınız?

Hedefimiz bireysel yatırımcı tarafında pazar payımızı daha da genişletmek. Bu hedefimiz doğrultusunda özellikle dijital kanallarda hızlı büyüme sürecindeyiz. Sermaye piyasalarından reel sektöre aktarılan fon büyüklüğünü artırmaya kararlıyız. Ana odağımızı, dijital yatırım deneyimini uçtan uca sunan, bireysel yatırımcı tabanını Anadolu'yu da kapsayacak şekilde ölçeklendirmiş ve teknolojiyle bütünleşmiş bir model oluşturuyor. Tera Yatırım olarak bir mobil uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yapay zekâ destekli bu uygulama yatırımcının hedeflerine göre bir yatırım haritasını çizecek, ona yol gösterecek ve piyasadaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağlayacak. Hatta model portföy önerecek. Altın olsun, borçlanma araçları olsun, farklı enstrümanlar konusunda öneride bulunabilecek bir uygulama düşünüyoruz. Bizim açımızdan küçük yatırımcıya fayda sağlayabilmek, onlara finansal anlamda katkıda bulunmak geçmişten bugüne gelen bir misyonumuzdu. Bu misyonu ilerleyen dönemlerde de farklı enstrümanlarla sürdürmeyi hedefliyoruz.



TEKNOLOJİ SAVUNMA VE TARIMDA BÜYÜYECEĞİZ



Son dönemde savunma sanayi ve yüksek teknoloji odaklı bir büyüme hamlesi içine girdiniz. Bu alanda yeni atılımlarınız olacak mı?

TERA Grubu olarak, sektörüne ve geleceğine inandığımız her işe yatırım yapabiliriz. Nitekim Finlandiya'da satın aldığımız, 150 yıldan uzun geçmişe sahip biçerdöver üreticisi Sampo yatırımı, tarımı teknolojiyle birleştiren stratejik bir hamleydi. Bu tesiste tank dışında bütün zırhlı araçları da üretmek mümkün. Yani bu yatırımı yaparken savunma sanayi gözüyle de baktık. Savunma sanayisinde büyümeye devam edeceğiz. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Barikat ve savunma sanayi şirketi BEST'i bünyemize kattık. Bu şirket Aşkar, Tosun, Fedai markalarıyla zırhlı araç, uzaktan kumandalı iş makineleri ve insansız kara araçları üretimi yapıyor. Ürünlerin bir kısmını ihraç ediyor. Bundan sonra da yine özellikle teknoloji tarafında, tarımda büyümeye devam etmeyi planlıyoruz.



AFRİKA, ORTADOĞU VE ASYA PAZARLARINA BAKIYORUZ



Yurtdışında yeni adımlarınız olacak mı?

ENDONEZYA'DA bir katılım bankası alma sürecimiz var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Endonezya 350 milyon nüfusuyla büyük potansiyel taşıyor. Banka penetrasyonu açısından çok cazip. Ayrıca Afrika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik gibi yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda stratejik ortaklıklar ve yatırımlar için fırsatları yakından takip ediyoruz. Biz sadece yurt içinde değil uluslararası yatırımcılara, fonlara hizmet veriyoruz. Özellikle İngiltere, Avrupa, ABD ve Dubai merkezli geniş bir uluslararası kurumsal yatırımcı ağına sahibiz. Tera Portföy aracılığıyla yurtdışındaki kurumsal yatırımcıları Türkiye'ye taşıyoruz. Özellikle Londra'da aktifiz. Londra'da Uluslararası Yatırım Konferansı düzenliyoruz. 3'üncüsünü martta yaptık. Türkiye'den 21 şirketi götürdük. Toplantıya 60 fon katıldı. Benzer bir konferansı sonbaharda Dubai'de yapmayı planlıyoruz. Singapur ve Hong Kong tarafı ile İskandinavya ve Kara Avrupası pazarında da olmak istiyoruz.