Birinci ünitede çalışmalar kesintisiz sürüyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesinin reaktör binasında önemli operasyon gerçekleştirildi. Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, reaktör binasının iç koruma kabının ikinci katmanının montajı tamamlandı. İç koruma kabının kurulum modülleri, tasarım parametrelerine uygunluğu sağlamak için fabrikada yüksek hassasiyetli ekipmanlar kullanılarak üretildi. Akkuyu NGS'ye teslim edildikten sonra, reaktör binasının yakınında bulunan birleştirme montaj sahasında, yapının sabitlenmesine ve gerekli parametrelerin sağlanmasına olanak tanıyan özel bir platformda 12 metre yüksekliğinde bir halka halinde monte edildi. Montaj tamamlandıktan sonra 235.94 ton ağırlığında ve 44 metre çapındaki katman, paletli bir vinç kullanılarak reaktör binasına taşındı. Çelik kaplama ve gerilmiş betondan oluşan iç koruma, reaktör binası için güç ve muhafaza sağlayacak.

MONTAJ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, santralin birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Diğer ünitelerde inşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. 4'üncü güç ünitesinde uzmanlarımız iç koruma kabının 2'inci katmanının montajını başarıyla tamamladı. Koruma kabının montajı konusunda önemli bir deneyime sahip olduğumuz için yapının kaldırılması, taşınması ve yerleştirilmesi yalnızca birkaç saat sürdü. İnşaatçılar 1 ve 2'nci katları birbirine güvenli bir şekilde bağlamak için dikiş kaynağı işlemi yapmaya hazırlanıyorlar." Bu arada santralin 1. güç ünitesinin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındı. Butckikh, "Dört ana sirkülasyon pompası, soğutma sıvısını reaktör korunda dolaştıracak" dedi.