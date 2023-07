Birleşik Krallık’la yeni STA geliyor

Birleşik Krallık ve Türkiye, yeni ve modernize edilmiş serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama konusunda anlaştı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her iki ülke de ilişkilerini bu başarı üzerine inşa etmeye kararlı olup, bugün revize ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelerini başlatmaya yönelik niyetlerini teyit etmektedirler. Her iki ülke de karşılıklı büyüme ve refahı arttırıcı etkiye sahip küresel ticaret kurallarına dayalı serbest ticaret ortamını desteklemenin, her zamankinden daha önemli olduğunu kabul etmektedir. Bu itibarla, hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı bulunmaktadır" denildi.Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusuyla İngiliz şirketleri ve işletmelerinin ihracatı için büyük fırsatlar sunduğu, yeni serbest ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık ve Türkiye'nin modern ekonomileri için daha uygun olacağı, dijital ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayacağı aktarıldı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 23.5 milyar sterline ulaştığı belirtilen açıklamada, bu ay sonunda Birleşik Krallık İhracat Bakanı Lord Malcolm Offord'un Türkiye'deki paydaşlar ve işletmelerle ihracatı ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.TICARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Birleşik Krallık, güncel ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelere başlama niyetlerini bugün ortak açıklama ile teyit etmektedir. STA'mızı güncelleyerek, mal ve hizmet ihracatçılarımız için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedefliyoruz" dedi.