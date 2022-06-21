BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,68 ile spor oldu.

KÜRESEL PAY PİYASALARINDA POZİTİF BİR SEYİR İZLENİYOR

Analistler, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile İngiltere'de enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın destek, 2590 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.