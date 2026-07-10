BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi

TÜRK Telekom, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, sürdürülebilirlik performansı en yüksek ilk 25 şirketin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik yolculuğundaki şeffaflık vizyonunu 2020'deki ilk raporuyla başlatan ve 2023'te ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu sunan Türk Telekom'un, başarı grafiğini güncel Entegre Faaliyet Raporu ile taçlandırdığı ifade edildi. Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımlarıyla enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya odaklanırken, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine de katkı sunuyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer almamız altyapıdan veri merkezlerine, akıllı şehir çözümlerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımıza kadar tüm iş süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzun en somut tescilidir. Bu süreçte LSEG performansımızı yükseltirken, Sustainable Fitch notumuzu 3'ten 2'ye yükselttik ve global sıralamada en üst yüzdelik dilimde yer aldık. CDP (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği Programı'nda A notumuzu koruyarak Global A Listesi'ndeki konumumuzu güçlendirdik, ilk defa raporlama yaptığımız Su Güvenliği Programı'nda ise A- notu aldık. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz finansman hamleleriyle yeşil finansman portföyümüzü 1.1 milyar dolara yükselttik" dedi.

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