BIST ve SPK’dan iki kritik hamle

Hisse senedi piyasasında son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından düzenleyici kurumlar Borsa İstanbul (BIST) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçerken, şirketler de hisse geri alımlarına başladı.Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi'nin günlük kaybının yüzde 3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi. Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da (SPK), yeni düzenlemesi ile "Para Piyasası" ve "Kısa Vadeli" unvanlı fonlar, fon toplam değerlerinin yüzde 25'i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine artık kalıcı şekilde taraf olabilecek.Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler de kendi hisselerinde 2 Şubat'ta önemli miktarda alım yaptı. Halkbank 2 Şubat'ta 5 milyon adet hisse alırken, Sabancı Holding, Şişecam, İndeks Bilgisayar, Kontrolmatik'te de geri alımlar yapıldı. BİM'de 5 milyon adetlik yeni bir geri alım programı açıkladı.ASELSAN Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Güçlü de, borsada şirket yatırımcılarını korumanın önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Hissedarlarımızı korumak bizim için şirketimizi, ülkemizi korumaya da bir hizmet. Hisse geri alım programları dahil olmak üzere birçok alternatifi gündemde tutarak, gerektiğinde yönetim kurulumuza bilgi vererek kendi ajandamda tutuyorum" dedi.