Bitcoin 15 ayın en dip seviyesinde! 72 bin doların altına geriledi

Dünyanın en büyük kripto para birimi, geçen yıl ekim ayında ulaştığı zirveden bu yana değerinin yüzde 42'sinden fazlasını kaybederek düşüş trendini sürdürüyor. Perşembe günü Asya işlemlerinde Bitcoin 71.540 dolara kadar gerilerken, bu seviye Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin ertesi günü olan 6 Kasım 2024'ten bu yana görülen en düşük düzey oldu. New York piyasasında ise Çarşamba günü geç saatlerde 71.739 dolara kadar düşüş yaşanmıştı.

Monarq Asset Management'ın yönetici ortağı Shiliang Tang, "Piyasa şu anda bir güven krizi yaşıyor" dedi. Tang'a göre, düşüşün önceki aşamaları kripto piyasasına özgü tasfiyelerden kaynaklanırken, Çarşamba günkü sert düşüş daha geniş varlık sınıflarındaki stresin etkisiyle meydana geldi.

ABD'de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik para akışları ise dalgalı bir seyir izliyor. Bloomberg verilerine göre pazartesi günü yaklaşık 562 milyon dolarlık net giriş kaydedilirken, salı günü yatırımcılar bu fonlardan 272 milyon dolar çekti.

Piyasalardaki stres dönemlerinde Bitcoin'in güvenli liman olarak görülüp görülmeyeceğine dair şüpheler artıyor. Bu yıl Bitcoin yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, daha geniş kripto piyasasının toplam değeri son bir haftada 460 milyar dolardan fazla geriledi.