Bitcoin 16 ayın en düşüş seviyesinde: 60 bin dolara geriledi!

Dünyanın en büyük kripto parası, günün erken saatlerinde 60.008,52 dolara kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirerek dalgalı işlemlerde yüzde 1,64 artışla 64.153,24 dolar seviyesinde işlem gördü.

Söz konusu seviye, Donald Trump'ın kripto paralara destek vereceğini seçim kampanyasında açıkladığı ve ABD başkanlık seçimlerinden yaklaşık bir ay önceye denk gelen Ekim 2024'ten bu yana görülen en zayıf fiyatlamaya işaret etti. Ether ise gün içinde 1.751,94 dolarla son 10 ayın en düşük seviyesine indikten sonra toparlanarak yüzde 2,4 yükselişle 1.891,27 dolara çıktı.