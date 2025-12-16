Bitcoin 86 bin doların altına düştü

Bitcoin, yatırımcıların duyarlılığının azalmasıyla iki haftalık aranın ardından yeniden 86 bin doların altına geriledi.

Analistlerin görüşüne göre Bitcoin, son zamanlarda belirginleşen fiyat aralığının alt sınırına doğru hareket ediyor. Her toparlanma denemesi, Ekim başında rekor seviyelerden alım yapan yatırımcıların satışlarıyla karşılaşıyor.

Bitcoin, Pazartesi günü yüzde 3,7'ye varan düşüşle 85.171 dolara kadar geriledi. Salı sabahı Asya piyasasında bir miktar yükselse de, Hong Kong'da öğle saatlerinde 85.575 dolar civarına çekildi. Bu rakam, kriptonun 126 bin doların üzerindeki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 30 daha düşük bir düzeyini temsil ediyor.

FalconX'te kıdemli türev işlemcisi Bohan Jiang, "Bitcoin, 85 bin ile 94 bin dolar arasında oldukça dalgalı bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Genel kripto piyasasında ise ilgi düşük ve işlem hacimleri zayıf seyrediyor" ifadelerini kullandı.