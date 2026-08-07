Bitcoin ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi geriledi: Gözler Fed ve Hürmüz Boğazı gelişmelerinde

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde artan belirsizlikler nedeniyle Asya işlemlerinde düşüş yaşadı. Jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Yatırımcıların gündeminde, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin belirsizlikler ve İran ile ilgili gelişmeler öne çıkıyor. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı habere göre, İran ile Umman arasında hazırlanan taslak anlaşmada ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin yasaklanmasını öngören maddeler yer alıyor. Bu gelişme küresel piyasalarda risk algısını artırdı.
PİYASALARIN ODAĞINDA ABD İSTİHDAM VERİSİ
Öte yandan yatırımcılar, TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Söz konusu verinin, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği faiz politikasına yönelik beklentileri şekillendirmesi nedeniyle piyasalarda yakından takip edilmesi bekleniyor.
Mevcut fiyatlamalara göre piyasalar, Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimalini yüzde 56 olarak değerlendirirken, yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı büyük ölçüde fiyatlanmış durumda.
ANALİSTLER SATIŞ BASKISININ SÜREBİLECEĞİNİ BELİRTİYOR
Novaque Research analistleri, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve ABD'de enflasyonun kalıcılığına yönelik endişelerin kripto varlıklara olan talebi baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.
Analistler ayrıca, uzun vadeli yükseliş beklentisiyle açılan kaldıraçlı pozisyonların artması ve piyasaya ek Bitcoin arzının gelmesinin satış baskısını güçlendirebileceğine dikkat çekti.
Uzmanlara göre fiyatların yukarı yönlü ivme kazanamaması halinde kaldıraçlı pozisyonların azaltılması yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.
Bitcoin, yüzde 0,2 değer kaybıyla 64 bin 330 dolar seviyesinde işlem görüyor.