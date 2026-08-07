Bitcoin ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi geriledi: Gözler Fed ve Hürmüz Boğazı gelişmelerinde

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde artan belirsizlikler nedeniyle Asya işlemlerinde düşüş yaşadı. Jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Yatırımcıların gündeminde, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin belirsizlikler ve İran ile ilgili gelişmeler öne çıkıyor. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı habere göre, İran ile Umman arasında hazırlanan taslak anlaşmada ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin yasaklanmasını öngören maddeler yer alıyor. Bu gelişme küresel piyasalarda risk algısını artırdı.