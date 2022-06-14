Bitcoin ne kadar, kaç TL? 14 Haziran 2022 Bitcoin düştü mü, yükseldi mi?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Fed'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Bu durum ise Bitcoin ve kripto piyasasında sert düşüşlere neden oldu.

BİTCOİN - DOLAR (14 HAZİRAN 2022)

1 BTC = $ 22.795,50

BİTCOİN PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ!

Kripto piyasasında yaşanan sert düşüş yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Son ayların en düşük seviyesini gören Bitcoin 25 bin dolara kadar gerilerken öte yandan bu durum Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olarak yorumlandı. Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.