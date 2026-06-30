Bitcoin neden düşüyor? Kriptoda rekor satış dalgası! Strategy’nin planı piyasayı sarstı

DOLARDAKİ GÜÇLENME KRİPTOYU ZORLUYOR

Analistlere göre Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle ABD dolarının küresel çapta güç kazanması, riskli varlıklara yönelik talebi azaltıyor.

Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan Bitcoin ve diğer kripto varlıkları uluslararası yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirirken, piyasadaki satış baskısını da artırıyor.

ON-CHAIN VERİLER TALEBİN ZAYIF KALDIĞINI GÖSTERİYOR

Zincir üstü veriler de piyasadaki zayıf görünümü destekliyor. Aktif cüzdan sayısı, transfer hacmi ve işlem ücretleri gibi göstergelerde belirgin bir toparlanma görülmezken, fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen yeni alıcı girişinin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, güçlü bir talep oluşmadığı sürece kripto para piyasasında toparlanmanın zorlaşabileceğini değerlendiriyor.