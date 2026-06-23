Bitcoin son iki haftanın dip seviyesinde: Teknoloji hisselerindeki satış kripto piyasasını vurdu

Dünyanın en büyük kripto para birimi, yüzde 3,9'a kadar değer kaybederek 61 bin 877 dolara düştü ve 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ancak Bitcoin, New York piyasalarının açılış saatlerine doğru kayıplarının bir bölümünü geri alarak 62 bin 223 dolar seviyelerinde işlem gördü.