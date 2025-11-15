Bitcoin ve Ethereum’da ayı piyasası! Yatırımcı panikte, 1,3 milyar dolar buhar oldu

Güvenilir yatırım araçlarına olan yoğun ilgi ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle kripto paralardan kaçış sürüyor. Amiral kripto para birimi Bitcoin, ABD-Çin yumuşamasının ardından yüzde 22 gerileyerek 100 bin doların altına indi.

KRİPTO AYI PİYASASINA GİRDİ, PANİK BÜYÜK

126 bin 272 dolarlık zirvesinden yüzde 20'den fazla değer kaybeden Bitcoin, haftayı keskin bir düşüşle tamamlayarak yeniden ayı piyasasına girdi.

Yaşanan sert düşüşle yatırımcılar arasında panik havası oluştu. Bu düşüş, Bitcoin'i takip eden büyük borsa yatırım fonlarının (ETF) performansını da olumsuz etkiledi. iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin ve Grayscale Bitcoin Trust ETF gibi önemli fonlar, hafta boyunca yüzde 8'in üzerinde kayıp yaşadı.

BTC VE ETH'DE 1,3 MİLYAR DOLAR ÇIKIŞ YAŞANDI

Bitcoin ve Ethereum fonlarından önemli miktarda para çıkışı oldu. Yatırımcılar geçen hafta Bitcoin fonlarından 932 milyon dolar ve Ethereum fonlarından ise 438 milyon dolar çekti. Toplamda 1,3 milyar dolara yakın bir çıkış yaşandı.