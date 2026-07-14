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Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:13

Bitcoin yükselişte! ABD enflasyon verisi kripto piyasalarının yönünü belirleyecek

Bitcoin, ABD’den açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesiyle sınırlı bir yükseliş kaydediyor. Piyasalar, TÜFE verisinin Fed’in faiz politikasına yönelik vereceği sinyalleri ve bunun kripto varlıklar üzerindeki etkisini yakından izliyor.

Bitcoin yükselişte! ABD enflasyon verisi kripto piyasalarının yönünü belirleyecek
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Kripto para piyasalarının en büyük oyuncusu Bitcoin, ABD'den gelecek kritik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesinde Asya piyasalarındaki erken işlemlerde hafif yükseliş gösteriyor. Yatırımcılar, açıklanacak enflasyon rakamlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini takip ediyor.

Finansal piyasalar eğitim ve işlem platformu Skoub'un kurucusu Ameera Khalid, piyasalarda para politikasına dair yeni ipuçlarının yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de yakından izlendiğini ifade ediyor.

ENFLASYON VE FED MESAJLARI KRİPTO PİYASASINI ETKİLEYEBİLİR

Piyasa katılımcıları, ABD enflasyonunun seyrinin yanı sıra Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da Bitcoin ve diğer kripto varlıklar üzerinde belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.

Bölgesel gerilimlerin artması, enflasyonist baskıların sürmesi veya Fed üyelerinin daha sıkı para politikası yönünde mesajlar vermesi halinde kripto paralarda ek satış baskısı oluşabileceği belirtiliyor.

BİTCOİN 62 BİN 650 DOLAR SEVİYESİNDE

Bitcoin, günün erken saatlerinde yüzde 0,46'lık artışla yaklaşık 62 bin 650 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların odağında ise ABD'den gelecek enflasyon verisi ve bu verinin piyasalarda oluşturacağı olası hareketlilik bulunuyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #BİTCOİN #FED

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Bitcoin yükselişte! ABD enflasyon verisi kripto piyasalarının yönünü belirleyecek
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