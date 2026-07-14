Bitcoin yükselişte! ABD enflasyon verisi kripto piyasalarının yönünü belirleyecek

Kripto para piyasalarının en büyük oyuncusu Bitcoin, ABD'den gelecek kritik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesinde Asya piyasalarındaki erken işlemlerde hafif yükseliş gösteriyor. Yatırımcılar, açıklanacak enflasyon rakamlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini takip ediyor.

Finansal piyasalar eğitim ve işlem platformu Skoub'un kurucusu Ameera Khalid, piyasalarda para politikasına dair yeni ipuçlarının yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de yakından izlendiğini ifade ediyor.