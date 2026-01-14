Bitcoin’de güçlenen yükseliş trendi

Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin, Asya seansında 96 bin 554 dolara kadar çıkarak kasım ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda yüzde 0,8 artışla 94 bin 811 dolardan işlem gören Bitcoin, piyasadaki genel yükselişi yönlendiren güç konumunda bulunuyor.

BTC Markets Finans Direktörü Charlie Sherry'nin teknik analizine göre, Bitcoin 92-94 bin dolar aralığından net bir çıkış yaptıktan sonra yükseliş trendine girdi. Sherry, 96-97 bin dolar üzerinde kalıcı kapanışların 100 bin dolarlık hedefe yönelik hareketi destekleyeceğini belirtiyor.

Söz konusu yükselişin devamı için kritik 94 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde kalınması gerektiğini vurguluyor.

Ethereum da benzer şekilde yükselerek erken işlemlerde 3 bin 356 dolara kadar çıkıp 11 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Şu an yüzde 3,65 artışla yaklaşık 3 bin 323 dolardan işlem görüyor.