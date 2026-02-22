Bitcoin’de sert kayıplar: Hikaye değişiyor mu?

Ekim ayında 67 bin doları gören bitcoin, zirve seviyesinden yüzde 40 daha değersiz. Yatırımcılar aklımdaki tek soru ise bitcoin düşücek mi, yoksa yükselecek mi? Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, "Bitcoin'in temel hikayesi 'fiyat yükselir' idi. Artık 'fiyat düşüyor' hikayesi var. Bu iyi bir hikaye değil" dedi.

Crypto is Macro Now bülteni yazarı Noelle Acheson, emtia borsaları ve tahmin piyasalarının kripto varlıklardan ilgi çektiğini vurgulayarak "Bitcoin artık bir makro varlık olarak görülüyor ve trustee'lere, müşterilere ya da yönetim kurullarına anlatması daha kolay olan pek çok alternatifle rekabet etmek zorunda" açıklamasında bulundu.

Sevens Report'un kurucusu Tom Essaye, Bitcoin'in altınla kıyaslanmasına karşı çıkarak, "Bitcoin yalnızca spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor. Dijital altın değil, ne enflasyona ne de kaosa karşı bir korunma aracı" dedi.

