Bitcoin’de yüzde 12’lik yükseliş: 71 bin dolara dayandı!

Kripto para piyasası, geçtiğimiz haftaki satış baskısının ardından denge arayışına girerken Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Ancak uzmanlar, yaşanan yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

CoinGecko verilerine göre piyasanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, cuma günü gerilediği 62 bin 822 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 12 artışla 70 bin 998 dolar civarında işlem görüyor. Söz konusu toparlanma, ABD'li yatırımcıların risk alma eğiliminde gözlenen artışla aynı dönemde gerçekleşti.

Seul merkezli Tiger Research'ün kıdemli analisti Ryan Yoon ise bu yükselişin, büyük ölçüde kısa pozisyonların kapatılmasının tetiklediği güçlü bir teknik tepki niteliği taşıdığını ifade etti.