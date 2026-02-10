Bitcoin’in ana finansmanı sapık pedofili Epstein’den! İşte çocuk tacizcisinin kirli kripto para ağı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkında dünyayı sarsan iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Epstein hakkında ortaya çıkan yeni belgeler Epstein'in kripto para dünyasının en üst düzey isimleriyle olan derin ve gizli bağlarını gün yüzüne çıkardı.

Belgeler, Epstein'in Bitcoin'in ilk dönemlerinde teknoloji gelişimini finanse ettiğini ve günümüzün dev kripto borsası Coinbase'in erken yatırımcılarından biri olduğunu gösterdi.