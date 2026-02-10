Bitcoin’in ana finansmanı sapık pedofili Epstein’den! İşte çocuk tacizcisinin kirli kripto para ağı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkında dünyayı sarsan iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Epstein hakkında ortaya çıkan yeni belgeler Epstein'in kripto para dünyasının en üst düzey isimleriyle olan derin ve gizli bağlarını gün yüzüne çıkardı.
Belgeler, Epstein'in Bitcoin'in ilk dönemlerinde teknoloji gelişimini finanse ettiğini ve günümüzün dev kripto borsası Coinbase'in erken yatırımcılarından biri olduğunu gösterdi.
EPSTEİN BITCOİN'İN ANA FİNANSMAN KAYNAĞI OLDU
ABD merkezli The Guardian'ın haberine göre Epstein'in Bitcoin'in ilk dönemlerinde yaptığı destekler gün yüzüne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı'nın geçen hafta yayımladığı belgelere dayandırıldığı haberde Epstein'in Bitcoin'in "ana merkezi ve finansman kaynağı" olarak rol aldı.
Epstein'in Bitcoin ile ilk teması Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MIT) bağış yapmasıyla başladı. Epstein 20 yıl boyunca MIT'e 800 bin doların üzerinde bağış yaptı. Epstein, yatırım yaptığı sırada Bitcoin'in değeri sadece 200-300 dolar civarındaydı.
Epstein'in MIT'e bağışı, 7 milyon dolardan fazla bağışın da toplanmasını kolaylaştırdı.
2015'te MIT Medya Laboratuvarı direktörü Joichi Ito ile Epstein arasında geçen yazışmalara göre, Epstein'in "bağış fonları" Digital Currency Initiative'in (Dijital Para Girişimi) başlatılmasını finanse etmek için kullanıldı. Laboratuvarın rolü, Bitcoin'in "ana merkezi ve finansman kaynağı" olarak tanımlandı.
BLOCKSTREAM KURUCUSUYLA YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
2014'te Joichi Ito, Epstein'in Bitcoin ve blockchain teknolojilerine odaklanan bir teknoloji şirketi Blockstream'e yatırım yapmasını sağladı. Epstein, Ito ile ortak sahip olduğu bir yatırım fonu aracılığıyla Blockstream'e 500.000 dolarlık erken dönem yatırım yaptı.
E-posta yazışmaları aynı zamanda Blockstream'in kurucularının Epstein tarafından Saint James adasında bir toplantıya davet edildiğini de ortaya koydu.
Blockstream'in kurucularından Adam Back ,Epstein'in Ito'nun fonunda "sınırlı ortak" olduğunu söyleyerek bu ilişkiyi doğruladı. Adam Back bu fonun daha sonra "çakışan çıkarlar" nedeniyle kesildiğini söyledi.
Blockstream'in destekçilerinden Luke Dashjr, Epstein bağlantıları nedeniyle Adam Back'in CEO'luk görevinden istifa etmesi için çağrı da bulundu.
COİNBASE'İ DE BESLEDİ
Epstein sadece Bitcoin'i beslemekle kalmadı, kripto para yatırım şirketlerini de fonladı. Epstein yatırım yaptığı kripto şirketleri arasında özellikle Coinbase, milyarlarca dolarlık dev haline geldi. Coinbase, 2021'de Nasdaq'ta halka açıldı ve kurucu ortağı Brian Armstrong, ABD'de kripto düzenlemeleri üzerinde büyük etki oluşturdu.
Epstein'in 2014'te Coinbase'e yaptığı yatırım, Tether'in (stablecoin ihraççısı) kurucularından Brock Pierce tarafından aracılık edildi.
Belgeler, Coinbase'in kurucu ortaklarından Fred Ehrsam'ın Pierce ile Epstein'in yatırımı konusunda iletişimde olduğunu ve "müsaitse Epstein ile görüşmek istediğini" ortaya koydu.
Epstein'in hisselerinin yarısını 2018'de Pierce'in Blockchain Capital şirketine 15 milyon dolara sattığı da belgeler arasında yer aldı.
EPSTEİN VE 'SATOSHİ' İDDİASI
Dikkat çeken bir diğer iddia ise Bitcoin ve Epstein arasında bağlantı olduğu ve Yahudi iş adamlarının kripto para sistemini, küresel piyasayı ele geçirmek, manipüle etmek için kullandığı yönünde.
İddialara göre Bitcoin'in kurucusu olduğu öne sürülen ve hala gizemini sürdüren 'Satoshi' takma adı Mossad'a aitti. Bitcoin'in yönetimini de Mossad adına Epstein yürütüyordu.