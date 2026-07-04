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Giriş Tarihi: 4.07.2026 12:16

Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi'nde kritik adım! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi kapsamında belirlenen güzergahlardaki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA
Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi’nde kritik adım! Resmi Gazete’de yayımlandı
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Bitlis'te hayata geçirilecek Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi için önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile proje güzergahında bulunan bazı taşınmazların Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi'nin yapımı amacıyla belirlenen güzergahlarda yer alan bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırma işlemleri, projenin planlanan takvim doğrultusunda hayata geçirilmesi amacıyla yürütülecek.

GÜZERGAH HARİTASI DA YAYIMLANDI

Kararda, acele kamulaştırma yapılacak alanlara ilişkin güzergah haritasına da yer verildi.

Söz konusu kamulaştırma işlemleriyle Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi'nin altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve bölgenin içme suyu ihtiyacının güvenli şekilde karşılanmasına yönelik yatırımların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi hedefleniyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BİTLİS #RESMİ GAZETE

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Bitlis-Ahlat İçme Suyu Projesi'nde kritik adım! Resmi Gazete'de yayımlandı
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