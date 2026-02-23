BKM: Kartlı ödemeler ocak ayında 2,3 trilyon TL’yi aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen ay toplam 1,7 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı ve bu işlemlerin toplam tutarı 2,3 trilyon TL'ye ulaştı.

Mağaza içi ödemelerde temassız kart kullanımı öne çıktı. Yapılan her 5 ödemeden 4'ü temassız gerçekleşirken, temassız işlem adedi yıllık bazda yüzde 9 artarak 1,12 milyar adede, temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artışla 751,8 milyar TL'ye yükseldi.

İNTERNETTEN ÖDEMELER HIZLA ARTIYOR

İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerde de güçlü büyüme yaşandı. Online ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstererek 687,4 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internet ödemelerinin payı ise yüzde 30 olarak hesaplandı. İnternetten yapılan işlem adedi de yüzde 7 artarak 245,9 milyon oldu.

TOPLAM KART SAYISI 465 MİLYONA YAKLAŞTI

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de:

Kredi kartı sayısı 143,4 milyon,

Banka kartı sayısı 210,9 milyon,

Ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyon olarak kaydedildi.

Toplam kart sayısı 464,9 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi. Kredi kartlarında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kartlarda yüzde 2 düşüş dikkat çekti.

KREDİ KARTLARI ÖDEMELERDE ÖNCÜ KONUMUNU SÜRDÜRÜYOR

Ocak ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artışla 2.325,8 milyar TL oldu. Bu tutarın 1.995,5 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 322,8 milyar TL'si banka kartlarıyla ve 7,5 milyar TL'si ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartı ödemeleri tutar bazında yüzde 46 artarken, banka kartları yüzde 55 büyüme kaydetti; ön ödemeli kartlarda ise sert düşüş görüldü.

KARTLI İŞLEM ADEDİNDE YÜZDE 8 ARTIŞ

Ocak ayında gerçekleştirilen kartlı ödeme işlem adedi yıllık bazda yüzde 8 artışla 1,7 milyar adet oldu. İşlemlerin 1 milyar adedi kredi kartları, 664,7 milyonu banka kartları ve 31,8 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.