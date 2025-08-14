BMI Business School Akademik Direktörü: Üniversite diploması artık yeterli değil

Türkiye'de binlerce genç ve ailesi, üniversite tercih sürecinde geleceğe yön verecek kararlar alıyor. Ancak iş dünyasının bugünkü gerçekleri, bu yolculuğun yalnızca üniversite diplomasıyla bitmediğini açıkça gösteriyor. Kariyerinde fark yaratmak isteyenler için iyi bir üniversite ve bölüm tercihi yalnızca sağlam bir başlangıç olmakla kalmıyor, asıl başarı ise öğrenmeye ve gelişime devam edenlerin oluyor.

Üniversite eğitiminin profesyonel hayata hazırlanmanın en önemli basamakları arasında konumlandığına dikkat çeken Türkiye'nin iş okulu BMI Business School Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, konuya dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu süreçte yapılan stajlar, sektörel sertifika programları, proje çalışmaları, öğrenci kulüplerindeki aktif görevler ve gönüllü faaliyetler, mezuniyet sonrasında fark yaratacak yetkinliklerin temelini oluşturuyor. Böylece diplomaya ek olarak, iş dünyasında değer yaratacak bir deneyim ve beceri seti ile kariyer yolculuğuna başlanıyor. Mezuniyet sonrasında ise bir yandan ilk staj veya iş deneyiminizi kazanırken; kurumların eğitim ve gelişim programlarına katılmak, çeşitli sertifika programları ile uzmanlık alanları geliştirmek, dijital dünyada fark yaratacak bilgi ve beceri setleri elde etmeyi sürdürmek gerekiyor."

"KARİYER DE İLERLEMEK ÖĞRENME İHTİYACINI ORTADAN KALDIRMIYOR"

Kariyer basamaklarında ilerledikçe öğrenme ihtiyacının ortadan kalkmadığını; aksine, sorumluluklar arttıkça gelişim alanlarının da çeşitlendiğini söyleyen Dr. Emirhan Altunkaya, "Günümüzde deneyimli profesyoneller, yöneticiler ve hatta üst düzey liderler dahi hızla değişen iş dinamiklerine ayak uydurmak için düzenli olarak yetkinliklerini güncelliyor. Liderlik ve yönetici gelişim programları, Executive MBA gibi ileri düzey eğitimler; finansal yönetim, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve stratejik karar alma gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunuyor. Böylece profesyoneller, yalnızca mevcut pozisyonlarının gerekliliklerini yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin belirsizliklerine de hazırlanıyor" dedi.

"SÜREKLİ DEĞİŞEN DÜNYADA LİDERLİK YENİDEN TANIMLANIYOR"

Yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company'nin son araştırmasına göre yöneticilerin %70'inden fazlası liderlik rollerinde karşılaştıkları zorlukların geçmişe kıyasla çok daha karmaşık hale geldiğini söylüyor. Dr. Emirhan Altunkaya, "Günümüz iş dünyası; dijital dönüşüm, küresel rekabet, belirsizliklerle dolu pazarlar ve sosyo-ekonomik dalgalanmalarla şekilleniyor. Bu ortamda yöneticilerin yalnızca deneyimle değil, stratejik düşünme, değişen koşullara hızla uyum sağlama ve esnek liderlik becerileriyle öne çıkması gerekiyor" diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Bu tablo, özellikle tercih sürecindeki gençlere ve ailelerine önemli bir mesaj veriyor: Üniversite eğitimi kariyer yolculuğunun ilk ve en değerli adımıdır. Ancak yolculuğun tamamını kapsayan bir bilet değildir. Akademik eğitim sonrasında da öğrenmeye devam etmek artık bir yan fayda değil, stratejik bir zorunluluk. Artık gerçek iş problemleri üzerinden yürütülen, deneyimsel öğrenmeye dayalı, uygulamalı eğitimler öne çıkıyor. Dünyada ve Türkiye'de başarılı yöneticiler, eğitimi kariyerlerinin bir dönemiyle sınırlı görmüyor. Sürdürülebilir başarı için sürekli gelişimi temel bir araç olarak benimsiyor."

"SÜREKLİ ÖĞRENMENİN GÜVENİLİR ADRESİYİZ"

Akademik bilgi birikimini iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarıyla birleştiren programlarıyla öne çıkan

BMI Business School'un Akademik Direktörü Dr. Emirhan Altunkaya, açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Liderlik ve yönetici gelişim programlarından Executive MBA'e, sektöre özel sertifika eğitimlerinden, iş simülasyonları ve vaka analizlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyoruz. Katılımcılarımıza yalnızca güncel bilgi sağlamakla kalmıyor; bu bilgiyi doğrudan iş süreçlerine entegre edebilecek yetkinlikler kazandırıyoruz. Böylece bireyler kariyerlerinde, kurumlar ise stratejik dönüşümlerinde sürdürülebilir bir avantaj elde ediyor. Akademi ve iş dünyası arasında güçlü bir köprü kuran BMI olarak, düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve konferanslarla bilginin paylaşılmasına ve gelişmesine katkıda bulunuyoruz."

