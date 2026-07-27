Bodrum’da tatilin hesaplısı: Deniz ücretsiz, lahmacun 250 TL, hamburger pizza 450 TL

UYGUN FİYATLI LEZZETLİ MENÜ BEĞENİ TOPLUYOR: LAHMACUN 250, HAMBURGER 450 TL'DEN SUNULUYOR

Zengin menüsüyle dikkat çeken Bodrum Halk Plajları ziyaretçilere lezzetli ve doyurucu yemek seçenekleri sunuyor. Menüde denizde en çok tercih edilen lezzetlerden olan Hamburger 450 TL, Lahmacun 250 TL, Et Döner 550 TL, Pizza çeşitleri 450 TL; Cheesecake, Magnolya ve Meyve Tabağı gibi çeşitli tatlılar 250 TL, yaz sıcağında serinleten dondurma çeşitleri ise 65 TL'den başlayan fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca sabah saatlerinde gelen misafirler de kahvaltı seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Ücretsiz deniz keyfini uygun fiyatlı ve lezzetli yemeklerle birleştiren Bodrum Halk Plajları, hem Bodrum'da yaşayanların hem de tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmez duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Ekonomik, temiz ve konforlu bir yaz günü geçirmek isteyenler için halk plajları, bu yaz da en çok tercih edilen adresler arasında yer alıyor.