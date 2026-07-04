Bodrum’dan Avrupa’ya hava köprüsü! AJet 22 noktaya direkt seferlere başladı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yaz sezonunda Milas-Bodrum Havalimanı'nı İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü operasyon üssü olarak devreye aldı. Yeni planlama kapsamında Bodrum'dan Avrupa'da 14, yurt içinde 7 ve Lefkoşa dahil toplam 22 noktaya direkt uçuş gerçekleştirilecek.

Yeni dış hat seferleri dolayısıyla Milas-Bodrum Havalimanı'nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız ile sektör temsilcileri katıldı.

BODRUM ÜÇÜNCÜ OPERASYON ÜSSÜ OLDU

AJet Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, Bodrum'un şirket açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, "İstanbul ve Ankara'dan sonra Bodrum'u da bu yaz itibarıyla üçüncü üssümüz olarak konumlandırdık. Avrupa'dan turist taşımak ve ülkemizin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Bodrum'u Avrupa'nın 13 kentiyle direkt uçuşlarla buluşturduk. On dördüncü hattımız da yakında seferlerine başlayacak." dedi.

Kaya, yaz sezonunda Bodrum'dan 15 yurt dışı, 7 yurt içi olmak üzere toplam 22 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini, haftada 43 frekanslık kapasite ayırdıklarını belirterek, yeni operasyonların Bodrum turizmi ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

AVRUPA'NIN 14 KENTİNE DİREKT UÇUŞ

AJet, Bodrum'dan;

Nürnberg

Hamburg

Berlin

Bremen

Hannover

Leipzig

Saraybosna

Viyana

Stockholm

Üsküp

Kopenhag

Tiran (charter)

Priştine (charter)

hatlarında direkt seferlere başladı.

Bodrum-Londra hattındaki ilk uçuşun ise temmuz ayı ortasında gerçekleştirileceği bildirildi.

EN FAZLA SEFER ALMANYA'YA

Şirket, Almanya'nın altı farklı kentine haftada toplam sekiz direkt sefer düzenliyor.

Londra hattında haftada üç, Tiran'a haftada iki charter sefer yapılırken, Saraybosna, Viyana, Stockholm, Üsküp, Priştine ve Kopenhag'a haftada birer frekansla uçuş gerçekleştiriliyor.

26 Haziran'da hizmete giren Bodrum-Lefkoşa hattında ise haftada iki karşılıklı sefer düzenleniyor.

YURT İÇİNDE DE UÇUŞ AĞI GENİŞLEDİ

AJet, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri'den de Bodrum'a direkt seferler düzenlemeye başladı.

Bu hatlarda haftalık toplam 12 sefer planlanırken, sezonun ilk direkt iç hat uçuşu 27 Haziran'da Kayseri-Bodrum hattında gerçekleştirildi.

BODRUM HAVALİMANI YOLCU SAYISINI ARTIRDI

TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız da yeni hatların Bodrum'un uluslararası bağlantılarını güçlendireceğini belirterek, yolculara daha fazla uçuş seçeneği ve yüksek hizmet kalitesi sunmaya devam edeceklerini söyledi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, 2025 yılında 4,4 milyon yolcuya hizmet verirken, 2026'nın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 940 bin 330 yolcu ağırladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör