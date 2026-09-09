BoE Başkanı Bailey’den enflasyon uyarısı: Savaş ve hava koşulları riski artırıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İran'daki savaşın yanı sıra aşırı hava koşullarının da enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bailey, mevcut gelişmelerin enflasyon risklerini yukarı yönlü artırdığını belirtti.

Bailey, Salı günü yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin büyük ölçüde durmasının ve rafineri kapasitesinde yaşanan baskıların enerji fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini söyledi. Bu gelişmelerin küresel piyasalarda oynaklığı da artırabileceğine dikkat çekti.

İngiltere'deki kuraklık ile dünya genelinde etkili olan El Nino koşullarının da merkez bankasının mevcut tahminlerini yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini ifade eden Bailey, Hazine Seçim Komitesi'ndeki konuşmasında bu gelişmelerin enflasyon açısından ek bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

Bailey'nin açıklamaları, İngiliz hükümetinin yaklaşık 30 yılın en yüksek borçlanma maliyetiyle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde geldi.

PETROL SEVKİYATINDAKİ AKSAKLIKLAR FİYATLARI ARTIRABİLİR

BoE Başkanı Bailey, ham petrol sevkiyatlarında yaşanan sorunların devam etmesi ve buna rafine petrol ürünlerindeki fiyat artışlarının eşlik etmesi durumunda enflasyonun yeniden hızlanabileceğini söyledi.

Enerji fiyatlarının halihazırda yüksek seviyelerde bulunduğuna işaret eden Bailey, fiyatların daha da yükselme ihtimalinin bulunduğunu belirterek enflasyon görünümündeki risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti.

İNGİLTERE'DE GIDA ENFLASYONU YAKINDAN İZLENİYOR

BoE'nin mevcut tahminleri, İngiltere'de gıda enflasyonunun yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine çıkabileceğine işaret ediyor.

Bailey ise söz konusu tahminin mevcut gelişmelerle ne ölçüde uyumlu olduğunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle enerji fiyatları ve hava koşullarındaki değişimlerin gıda fiyatları üzerindeki etkisinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Capital Economics ise İngiltere'de geçen yıl yavaşlayan gıda enflasyonunun, temmuz ayında yüzde 1,3'e kadar gerilemesinin ardından gelecek yaz yaklaşık yüzde 5 seviyesine yükselebileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör