BofA’dan dolar tavsiyesi: Faiz farkı dolar lehine genişleyecek

Piyasalar toparlanan dolarla beraber fiyatlanırken Bank of America'dan (BofA), yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi.

Dolar, altın ve Bitcoin'deki düşüşe karşılık yükseliş ivmesine devam ediyor. BofA'ya göre mevcut trendi koruyacak. BofA, vergi iadeleri, servet etkisi ve FIFA Dünya Kupası gibi geçici faktörlerin kısa vadede ekonomik büyümeyi desteklediğini ifade etti.

Banka, uzun vadede de yapay zeka yatırımlarının ABD ekonomisi için önemli bir büyüme motoru olacağını öngörürken ABD ekonomisinin güçlü performansını sürdürmesi de dolarda ek değer kazanımları getirebilir.

BofA, Fed'in bu yıl üç faiz artırımı gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Bu durumda ABD ile diğer ekonomiler arasındaki faiz farkı dolar lehine genişleyecek. Enerji fiyatlarındaki düşüşün de ekonomideki ivmelenmeye katkı sağlayacağı belirtilirken banka ayrıca Japon yeni görünümünü de güncelledi.

EURO VE DOLAR AÇIKLAMASI

Banka, yatırımcılara dolarda uzun, euroda ise kısa pozisyonlarını sürdürmelerini tavsiye etti. EUR/USD paritesinin üçüncü çeyrekte 1,12 seviyesine gerilemesini bekliyor. Kurum, 2026 yıl sonu tahminini de daha önce öngördüğü 1,20 seviyesinden 1,15'e düşürdü.

Döviz stratejilerinde ise banka, döviz piyasalarında oynaklığın ağustos ayında yükseldiğini hatırlatarak mevsimsel etkilerin yatırımcılar açısından daha az destekleyici olabileceği konusunda uyardı. BofA, yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek ABD ara seçimleri öncesinde döviz piyasalarında volatilitenin artmasını bekliyor.

Güncellenen yıl sonu tahminlerine göre BofA, GBP/USD paritesini 1,37, USD/JPY'yi 152, AUD/USD'yi 0,71 ve NZD/USD'yi ise 0,59 seviyesinde görüyor. Banka sterlin ile Avustralya ve Yeni Zelanda dolarına yönelik orta vadeli olumlu görüşünü de koruyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör