Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BofA'dan dolar tavsiyesi: Faiz farkı dolar lehine genişleyecek
Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:03 Son Güncelleme: 28.06.2026 15:10

BofA'dan dolar tavsiyesi: Faiz farkı dolar lehine genişleyecek

Bank of America (BofA), değer kazanmaya devam eden dolar hakkında öngörülerini açıklarken yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Bankaya göre dolar, üçüncü çeyrekte de güçlü kalmaya devam edecek.

BofA’dan dolar tavsiyesi: Faiz farkı dolar lehine genişleyecek
  • ABONE OL

Piyasalar toparlanan dolarla beraber fiyatlanırken Bank of America'dan (BofA), yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi.

Dolar, altın ve Bitcoin'deki düşüşe karşılık yükseliş ivmesine devam ediyor. BofA'ya göre mevcut trendi koruyacak. BofA, vergi iadeleri, servet etkisi ve FIFA Dünya Kupası gibi geçici faktörlerin kısa vadede ekonomik büyümeyi desteklediğini ifade etti.

Banka, uzun vadede de yapay zeka yatırımlarının ABD ekonomisi için önemli bir büyüme motoru olacağını öngörürken ABD ekonomisinin güçlü performansını sürdürmesi de dolarda ek değer kazanımları getirebilir.

BofA, Fed'in bu yıl üç faiz artırımı gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Bu durumda ABD ile diğer ekonomiler arasındaki faiz farkı dolar lehine genişleyecek. Enerji fiyatlarındaki düşüşün de ekonomideki ivmelenmeye katkı sağlayacağı belirtilirken banka ayrıca Japon yeni görünümünü de güncelledi.

EURO VE DOLAR AÇIKLAMASI

Banka, yatırımcılara dolarda uzun, euroda ise kısa pozisyonlarını sürdürmelerini tavsiye etti. EUR/USD paritesinin üçüncü çeyrekte 1,12 seviyesine gerilemesini bekliyor. Kurum, 2026 yıl sonu tahminini de daha önce öngördüğü 1,20 seviyesinden 1,15'e düşürdü.

Döviz stratejilerinde ise banka, döviz piyasalarında oynaklığın ağustos ayında yükseldiğini hatırlatarak mevsimsel etkilerin yatırımcılar açısından daha az destekleyici olabileceği konusunda uyardı. BofA, yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek ABD ara seçimleri öncesinde döviz piyasalarında volatilitenin artmasını bekliyor.

Güncellenen yıl sonu tahminlerine göre BofA, GBP/USD paritesini 1,37, USD/JPY'yi 152, AUD/USD'yi 0,71 ve NZD/USD'yi ise 0,59 seviyesinde görüyor. Banka sterlin ile Avustralya ve Yeni Zelanda dolarına yönelik orta vadeli olumlu görüşünü de koruyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BANK OF AMERİCA #FIFA DÜNYA KUPASI #FED #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
BofA'dan dolar tavsiyesi: Faiz farkı dolar lehine genişleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA