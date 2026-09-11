Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BofA'dan TCMB için yeni faiz indirimi tahmini
Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:12

BofA'dan TCMB için yeni faiz indirimi tahmini

Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yayımladığı değerlendirmede, ekim ayında faiz indiriminin gündeme gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BofA’dan TCMB için yeni faiz indirimi tahmini
  • ABONE OL

BofA ekonomisti, TCMB'nin politika faizini ekim ayında gerçekleştireceği toplantıda indirmesini, sonrasında ise faizi Nisan 2027'ye kadar sabit tutmasını bekliyor.

TCMB'nin dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde korumasının ardından yayımlanan raporda değerlendirmelerde bulunan BofA, ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Merkez Bankası'nın Nisan 2027'ye kadar faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği tahminini paylaştı.

BofA, yüksek petrol fiyatları ve devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra enflasyon beklentilerinin halen yüksek seviyelerde bulunmasının, kapsamlı bir faiz indirim sürecinin önünde engel oluşturduğuna dikkat çekti.

BOFA'NIN 2026 VE 2027 FAİZ BEKLENTİSİ

BofA, 2027'nin ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların hafiflemesinin ve enerji kaynaklı olumlu baz etkilerinin devreye girmeye başlamasının beklendiğini belirtti.

BofA'nın petrol fiyatı varsayımlarına da yer veren BofA, ortalama Brent petrol fiyatının 2026'da varil başına 85 dolar, 2027'de ise 75 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Bu varsayımlar doğrultusunda BofA, TCMB politika faizinin 2026 sonunda yüzde 29,5 enflasyon beklentisine karşılık yüzde 36 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bankanın 2027 sonu beklentisi ise yüzde 26 enflasyona karşılık yüzde 32 politika faizi olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MERKEZ BANKASI #BANK OF AMERİCA #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #FAİZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
BofA'dan TCMB için yeni faiz indirimi tahmini
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA