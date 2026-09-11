BofA’dan TCMB için yeni faiz indirimi tahmini

BofA ekonomisti, TCMB'nin politika faizini ekim ayında gerçekleştireceği toplantıda indirmesini, sonrasında ise faizi Nisan 2027'ye kadar sabit tutmasını bekliyor.

TCMB'nin dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde korumasının ardından yayımlanan raporda değerlendirmelerde bulunan BofA, ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Merkez Bankası'nın Nisan 2027'ye kadar faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği tahminini paylaştı.

BofA, yüksek petrol fiyatları ve devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra enflasyon beklentilerinin halen yüksek seviyelerde bulunmasının, kapsamlı bir faiz indirim sürecinin önünde engel oluşturduğuna dikkat çekti.

BOFA'NIN 2026 VE 2027 FAİZ BEKLENTİSİ

BofA, 2027'nin ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların hafiflemesinin ve enerji kaynaklı olumlu baz etkilerinin devreye girmeye başlamasının beklendiğini belirtti.

BofA'nın petrol fiyatı varsayımlarına da yer veren BofA, ortalama Brent petrol fiyatının 2026'da varil başına 85 dolar, 2027'de ise 75 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Bu varsayımlar doğrultusunda BofA, TCMB politika faizinin 2026 sonunda yüzde 29,5 enflasyon beklentisine karşılık yüzde 36 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bankanın 2027 sonu beklentisi ise yüzde 26 enflasyona karşılık yüzde 32 politika faizi olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör